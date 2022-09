Drew Barrymore presumió a Costa Rica en su ‘show’: ‘Es un país que amo’

Drew Barrymore sobre Costa Rica: ‘Es realmente un lugar increíble’ En la tercera temporada de ‘The Drew Barrymore Show’, la actriz habló sobre las bellezas naturales que encontró en suelo costarricense.

Las bellezas naturales de Costa Rica cautivaron a la actriz estadounidense Drew Barrymore, quien en el 2019 estuvo de visita en el país y pudo disfrutar tanto de la playa como de la montaña.

Durante el estreno de la tercera temporada de The Drew Barrymore Show, un popular programa de entretenimiento y entrevistas de la cadena de televisión estadounidense CBS, la actriz de Los Ángeles de Charlie y Jamás besada habló de lo mucho que le sorprendió el país.

“Un lugar al que he viajado y realmente me encanta es Costa Rica, y me sorprendió lo sostenible y lo progresista que era en cada lugar que visitaba. Y pensaba: ‘me gustaría que esto fuera más omnipresente. Ojalá sucediera en más lugares’”, dijo.

Y añadió: “Es realmente un lugar increíble al que vas, pareciera ser como debería ser el futuro y como debería funcionar”.

The Drew Barrymore Show tiene un promedio de 14 millones de visitas en sus plataformas digitales y sociales.

Promoción del ICT Copiado!

Durante el episodio, Drew habla sobre Costa Rica junto a la activista Krystal Frame, quien fue reconocida como una “defensora de la justicia ambiental” por su pasión por la conservación de la naturaleza y por tender al desarrollo de las comunidades, principios que se alinean con el modelo turístico del país.

Frame lanzó durante la pandemia Sustain Frame, un negocio para difundir la conciencia ambiental y climática al asociarse con propietarios de pequeñas empresas y realizar actos de servicio comunitario. Por sus esfuerzos la estrella de Hollywood, en colaboración con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y su marca promocional Visit Costa Rica le regalaron un pasaje doble, todo pago, para descubrir el territorio costarricense.

“Desde el área de mercadeo constantemente ideamos acciones que nos permitan conectar con los mejores prospectos o turistas con alto interés en viajar a nuestro país. Qué mejor manera de hacerlo que en un espacio como The Drew Barrymore Show, donde la conductora también compartió su propia experiencia positiva disfrutando de nuestras bellezas naturales, durante unas vacaciones hace varios años”, dijo Carolina Trejos, Directora de Marketing del ICT.

Homenaje al oso perezoso

Drew Barrymore, también en complicidad con el ICT, aprovechó el espacio para hablar sobre el oso perezoso e incluso regaló peluches en forma de este animal a todas las personas del público.

“También hay un detalle muy gracioso, el perezoso es un símbolo nacional de Costa Rica”. comentó.

De hecho, durante el espacio, también se sorteó entre el público un viaje doble a tierras ticas.

“En honor a todo el trabajo que están haciendo en Costa Rica enviaremos a dos personas con todos los gastos pagos a Costa Rica, donde estará rodeado de de las selvas tropicales, las playas, cascadas y aguas termales ricas en minerales”, dijo Drew.

Luego de pronunciar dichas palabras, la actriz preguntó al público: “¿Alguien tiene un perezoso con un corazón amarillo?”.

Una mujer de la audiencia, identificada como Sarah Luke, alzó la mano para decir que ella tenía dicho perezoso.

Entonces Drew le dio una feliz noticia: “Bueno, acabas de ganar un viaje con todos los gastos pagos a Costa Rica”.

Sarah saltó de alegría y, de inmediato, Barrymore le preguntó: “Sarah, ¿ puedes escaparte a Costa Rica?”.

En seguida y visiblemente emocionada, Sarah respondió: “Por supuesto...es un lugar en la lista de deseos para mi”.