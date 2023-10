Del éxito de Friends a su lucha contra adicciones: los secretos que reveló Matthew Perry en su autobiografía

La noticia del fallecimiento de Matthew Perry, a la edad de 54 años, conmocionó al mundo la noche de este sábado. El destacado actor, reconocido por su participación en la serie “Friends”, fue hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles, según informó el medio especializado TMZ.

El año anterior, Perry publicó su autobiografía titulada “Amigos, amantes y aquello tan terrible”, donde relató sus primeros pasos en el mundo del alcohol y las drogas, luchando contra estas adicciones durante el apogeo de su fama.

El rol de Chandler Bing marcó un antes y un después en la vida de Matthew Perry. Además de formar parte de una de las series más populares de la historia, su interpretación le valió el cariño del público por sus chistes y gestos.

Junto a Jennifer Aniston, Paul Rudd, Lisa Kudrow y David Schwimmer, lograron conquistar a millones de fanáticos en todo el mundo. Sin embargo, la fama también representó un período complicado para Perry, con varias recaídas en su adicción al alcohol y las drogas.

Toda su vivencia quedó plasmada en su libro, que vio la luz el 1°. de noviembre de 2022. Debido a la alta demanda, el libro se convirtió en un best seller en los Estados Unidos. El propio Matthew Perry compartió una imagen y expresó su agradecimiento a los miles de fanáticos que adquirieron un ejemplar de su autobiografía.

“¡Guau, un sueño hecho realidad! Muchas gracias a todos por hacer de ‘Friends Lovers Book’ el número 1 en la lista de best sellers del New York Times. Me siento agradecido y honrado por todo el amor que le han brindado a mis memorias y estoy feliz de que mis palabras hayan conectado con ustedes”, escribió el actor el año pasado.

Matthew Perry publicó su autobiografía, titulada "Amigos, amantes y aquello tan terrible", el 1 de noviembre de 2022. Instagram: @mattyperry4

Las revelaciones de Matthew Perry en su autobiografía

En su autobiografía, Perry abordó varias etapas de su vida, desde su juventud hasta su ascenso a la fama. Desde su primer trago de alcohol a los 14 años hasta el gasto de millones de dólares en centros de rehabilitación. También habló de los altibajos que experimentó con el éxito de “Friends”.

Sin embargo, uno de los episodios más oscuros de su historia se produjo a los 49 años, cuando su colon estalló debido al consumo excesivo de opioides. Esto lo sumió en un coma de dos semanas y lo mantuvo hospitalizado durante cinco meses.

En una de las secciones de su libro, Matthew Perry expresó: “Me he gastado más de siete millones de dólares intentando mantenerme sobrio. He asistido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos, he sido internado en rehabilitación en 15 ocasiones y he permanecido en un hospital psiquiátrico. He estado en terapia dos veces a la semana durante 30 años y he estado al borde de la muerte”.

También abordó las extenuantes jornadas de grabación en Friends. “Durante los años que trabajé en la serie, experimenté fluctuaciones de peso que oscilaron entre las 58 y las 102 libras. Si se presta atención a mi apariencia de una temporada a otra, se pueden seguir los altibajos de mi adicción: si aumenté de peso, fue por el alcohol; si estuve delgado, fue por las pastillas. Y si llevaba barba, era porque estaba consumiendo muchas”, afirmó.

Su papel como uno de los personajes más cómicos, al dar vida a Chandler Bing, también tuvo efectos contraproducentes en su vida. “Cuando la audiencia que asistía a las grabaciones en vivo no se reía, sentía un profundo malestar. Lo sé, no era saludable. Pero si pronunciaba una línea y no obtenía la respuesta de risa esperada, me ponía nervioso y sufría convulsiones. No lograr provocar las carcajadas que esperaba me hacía perder la razón. Y me sentí así cada noche”, concluyó.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.