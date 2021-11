Debi Nova comparte su experiencia como madre: ‘He sentido el amor más grande’

Debi Nova y su pequeña hija Paloma. Foto: IG Debi Nova sonríe junto a su pequeña hija Paloma. Foto: IG

La cantante costarricense Debi Nova ha compartido por primera vez con sus seguidores las impresiones que le han dejado estos primeros meses de maternidad.

“Reportándome por aquí. Han pasado 2 meses desde que nació Paloma y han sido días mágicos; algunos también retadores. He sentido el amor más grande, ese que puede hacerte llorar con solo pensarlo… También he sentido la pérdida de no ser la que era antes de convertirme en mamá; el cansancio extremo y el temor de creer a veces que no estoy haciéndolo bien…”, escribió la cantante.

“Aquí estoy fluyendo en la imperfección y la belleza de la experiencia humana, intentando no controlar tanto las cosas y mientras veo el mundo moverse a la velocidad de la luz, yo voy al ritmo de ella... les mandamos este brazo lleno de amor”, contó la cantante.

La hija de Debi Nova nació el 6 de setiembre. Dos días después, la artista compartió una imagen en blanco y negro de la pequeña, agarrando con sus manos los dedos de sus padres.

“Paloma vino con la luna nueva, papá y mamá están completamente flechados y flotando de tanto amor. Si ando desconectada por aquí ya saben que fue porque me robaron el corazón. Gracias por todo el cariño y bendiciones que nos han enviado”, escribió en su momento en Instagram.

El padre de Paloma es John Osborne, costarricense con quien está casada desde el 2015.