¿Clase trabajadora?, Victoria Beckham es desmentida por su esposo David Beckham

Sin lugar a dudas, muchas celebridades que gozan de fama y fortuna ascendieron desde humildes comienzos, pero otras tuvieron la suerte de provenir de hogares con una economía más acomodada que la mayoría de las personas.

Este es el caso de Victoria Beckham, quien generó controversia debido a su intento de hacer creer a la gente que tanto ella como su esposo, David Beckham, provienen de la clase trabajadora, un momento que quedó registrado en el documental de Netflix sobre la estrella del fútbol.

En realidad, Victoria Caroline Adams proviene de una familia adinerada de Londres. Su padre, Anthony William Adams, es ingeniero electrónico y está casado con Jacqueline Doreen Cannon desde hace más de medio siglo. Gracias a su profesión y su habilidad en las finanzas, el padre de la ex Spice Girls logró establecer una empresa que le permitió brindar a su esposa y tres hijos una vida cómoda.

Victoria tuvo la oportunidad de asistir al St. Mary’s Church of England High School, una escuela mixta a la que se accede mediante un nivel socioeconómico determinado. Además de la esposa de David Beckham, también egresaron de esta escuela cantantes como Declan McKenna y Katherine Jenkins.

En un documental de Netflix sobre la vida de David Beckham, Victoria Beckham afirmó que la química entre ella y su esposo se debió a que ambos provienen de familias trabajadoras y pertenecen a la clase obrera. (CRISTINA QUICLER/AFP)

Hace unos años, la diseñadora compartió en una entrevista que no le gustaba que su padre la recogiera en la escuela debido a que su automóvil era muy lujoso, y no quería despertar envidia entre sus compañeros, ya que no estaba dispuesta a ser víctima de acoso.

Es ampliamente conocido que desde 1996, cuando Victoria se unió al grupo Spice Girls, su padre, Anthony William Adams, se encargó de gestionar sus finanzas, incluido su negocio como diseñadora de moda.

Cuando se casó con el futbolista David Beckham, este también confió su dinero a su suegro y buscó su asesoramiento, y ningún negocio se concretó o se desembolsó dinero sin la aprobación del padre de Posh Spice, ya que la fortuna que cuida asciende a más de €900 millones.

Recientemente, surgió la polémica debido a un comentario de Victoria en el documental de Netflix “Beckham”, que muestra la carrera del futbolista desde sus inicios hasta su relación con la cantante, cuyo matrimonio está a punto de cumplir 25 años.

En el documental, ella afirmó que la química entre ambos se dio porque provienen de familias trabajadoras y pertenecen a la clase obrera. Sin embargo, el exfutbolista la desafió a ser sincera y le preguntó en qué tipo de automóvil iba su padre a recogerla en la escuela. A regañadientes, la diseñadora admitió que era un Rolls-Royce, un automóvil de lujo.

