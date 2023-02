¿Clara Chía tiene su propia canción? Una versión del tema de Shakira y Bizarrap la defiende

Colombia. ¿Cuál sería la respuesta de Clara Chía a la canción que Shakira les dedicó tanto a ella como a Gerard Piqué? Las referencias hacia ambos eran evidentes. Incluso menciona el nombre de Clara en varias estrofas con el juego de la plabra ‘Clara-mente’.

“Tienes fama, de cantante buena. Y esta letra, va a ser tu condena. No me nombres, no es como me pinta. Me estoy cansando y no puedo más con tu actitud”, esta sería la letra de la canción respuesta de Clara a la Session #53 de la barranquillera con el productor argentino Bizarrap.

Pues estas líneas las escribió el equipo del canal español Telecinco, que se dio a la tarea de crear su propia letra en respuesta a la intérprete de Monotonía como si fueran la nueva compañera de Piqué.

“Las dos amamos la mermelada pero hace días que está caducada. Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques. No sabía que pa’ ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de moda. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portas’ de revistas y la canción en las listas”, interpreta la presentadora María Verdoy, quien se puso en el papel de Clara Chía.

Con la misma pista de fondo y una réplica del video, el programa Fiesta de la mencionada cadena hace mofa de la canción de Shakira.

.@maria_verdoy interpreta la que podría ser la respuesta de Clara Chía a Shakira, y #FiestaT5 la pone a todo volumen frente a la casa de Shakira 😳 https://t.co/jT2mGvCVms pic.twitter.com/ZxriX3I8nq — Fiesta (@fiestatelecinco) February 11, 2023

En el programa dijeron que son ‘Team Shakira’ y que están de su lado.

Sin embargo en la cacería de clics y una búsqueda de hacerse virales incluso viajaron hasta Barcelona para poner a todo volumen la canción frente a la casa de Shakira, esperando que la artista saliera o les diera una respuesta.

Esta es la letra de la canción que hizo Telecinco de España:

Perdón, ya cogí otro mood

Así no puedo, no quiero otra canción

Yo en proceso de adaptación

Y cuando lo superaba, saliste por el balcón

Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio

Si una loba como tú no está pa’ novatas

Una cría como yo no puede más con tu actitud

Uh, uh, uh, uh

Siento la magnitud, uh, uh, uh, uh

Él juega en otra liga y por eso está con Clara Chía,

uh, uh, uh, uh, ah, oh, oh, oh

Las dos amamos la mermelada pero hace días que está caducada,

Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques,

No sabía que pa’ ti era tan inspiradora

Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da

Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas,

El negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas

Tienes fama, de cantante buena,

Y esta letra, va a ser tu condena,

No me nombres, no es como me pintas,

Me estoy cansando y no puedo más con tu actitud,

Uh, uh, uh, uh

Ah, oh, oh, oh

Si paga al Fisco se queda sin nada,

Shaki, vamos, venga DE- CLARA

Yo a tu lado soy pura elegancia

Y lo del Twingo es una falacia

Te lo digo con sinceridad

Deja a un lado la rivalidad

Que lo estoy pasando fatal

Y no saben ya qué inventar

Con un panel publicitario

Voy acelerá, ay qué porrazo

Ay, muchos temazos

Pero trabaja los celos un poquito también

Fotos por donde me ven

Yo sí me siento un rehén

Por mí todo bien

El Piqué se ríe

Y a mí no me queda otra que reírme con él

¡Ya está, adéu!

