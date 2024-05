Chris Pratt reflexiona sobre muerte de su padre y el impacto en sus personajes de ficción

Durante varios años, Chris Pratt buscó incansablemente ese papel que lo catapultara a la fama. El intérprete fue obteniendo progresivamente roles más destacados que incrementaron su popularidad, pero no fue hasta el estreno de Guardianes de la galaxia en 2014 que Pratt se convirtió en una de las grandes estrellas de Hollywood.

Este film de Marvel marcó un antes y un después en la carrera del actor, aunque ese mismo año lamentó la pérdida de su padre. La relación de Chris con su padre no fue fácil, y en una entrevista en el programa Sway in the Morning, el actor abordó este tema.

“¡No había pensado en eso!”, confesó Pratt cuando le preguntaron si buscaba personajes ficticios que tuvieran una relación complicada con sus padres. Luego, el actor reflexionó: “Es verdad que mi relación con mi padre fue bastante complicada, así que hay aspectos de mí en esos personajes. Quizás no sea una coincidencia”.

En otro momento de la conversación, Pratt resaltó la importancia de encontrar un arco emocional en una comedia para brindarle estructura a la película. Explicó: “Si no hay un arco emocional, el espectador termina cansándose de ver los mismos chistes fáciles una y otra vez. Porque si no es un drama, deberías poder eliminar todas las bromas y encontrar un arco dramático a lo largo de la historia”.

Con respecto a la película de Garfield, donde Pratt presta su voz al divertido gato, el actor aseguró: “Esta idea se articula en cómo Garfield siente ese abandono por parte de su padre. Es un sentimiento muy profundo con el que creo que mucha gente podrá identificarse”. Finalmente, para descontracturar una conversación que se volvía demasiado solemne, Pratt concluyó: “La interpretación de Garfield es la más dramática que haya tenido un felino”.

El padre de Chris se llamaba Daniel Clifton Pratt y se dedicaba profesionalmente a remodelar casas. Su muerte ocurrió en 2014 debido a un cuadro de esclerosis múltiple.

Una muerte cercana

Hace unos días, Pratt utilizó su cuenta de Instagram para compartir la triste noticia del fallecimiento de su habitual doble de riesgo, dedicándole unas sentidas palabras. “Devastado por la pérdida de mi amigo, el doble de riesgo Tony McFarr”, expresó el actor, añadiendo: “Trabajamos juntos en muchas películas. Jugamos al golf, disfrutamos de whisky, fumamos habanos y pasamos incontables horas en los rodajes. Jamás olvidaré su valentía. Recuerdo que una vez sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante una secuencia de Guardianes de la galaxia 2, y después de recibir varios puntos, regresó al trabajo listo para continuar. Era realmente resistente”.

En el cierre del mensaje, Pratt se despidió de la siguiente manera: “Siempre fue un caballero y un verdadero profesional. Lo extrañaremos. Mis oraciones están con sus amigos, su familia y especialmente su hija”.

Según lo revelado por la madre de McFarr, su hijo falleció a los 47 años de manera “inesperada”, mientras se encontraba en su hogar en Orlando. La mujer declaró que el doble no padecía ninguna enfermedad y que se encontraba “saludable y activo”.

McFarr colaboró estrechamente con Pratt en varios de sus proyectos cinematográficos más destacados, incluyendo la saga Guardianes de la galaxia y Jurassic World. La temprana muerte de este especialista en escenas de acción conmocionó al popular actor de Garfield, quien compartió numerosos rodajes con él a lo largo de los años.

La reciente pérdida de Tony McFarr, el doble de riesgo de Pratt, conmocionó al actor y a la industria cinematográfica, dejando un vacío en la vida de Pratt y recordando la valentía y dedicación de McFarr en numerosos rodajes.

