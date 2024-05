Cher: 78 años de éxitos y una fiesta inolvidable

La cantante y actriz Cher cumplió 78 años y para celebrarlo organizó una fiesta a la que asistieron numerosas personalidades. Se le vio muy feliz con su novio, de 37 años.

Acompañada por el rapero y productor ejecutivo Alexander ‘AE’ Edwards, con quien mantiene una relación amorosa, Cher se mostró emocionada en los videos que se hicieron virales en las redes sociales. La diferencia de casi 40 años entre los dos generó polémica.

En las imágenes, Cher aparece sonriente, en una mesa adornada con flores y velas, mientras el recinto se animaba con personajes vestidos como Daft Punk y decorado con papeles dorados.

Cherilyn Sarkisian, conocida popularmente como Cher, nació en El Centro, California, el 20 de mayo de 1946. Es comúnmente conocida como la “Diosa del Pop”. Su carrera comenzó en los años 60 como parte del dúo Sonny & Cher, que tenía un marcado aire hippie en su estilo y su música.

A su extensa carrera como cantante se suma su particular forma de vestir. En los años 70 se convirtió en una figura de la televisión y fue la década en la que incursionó en diversos géneros musicales y en el cine, en películas como Silkwood, Las Brujas de Eastwick y Hechizo de luna, por la cual ganó el Óscar a la mejor actriz.

La intérprete de las exitosas canciones Believe, Strong Enough, I Got You Babe, All or Nothing, Bang Bang (My Baby Shot Me Down), If I Could Turn Back Time, The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss) y You Haven’t Seen the Last of Me es considerada como una de las artistas más influyentes de la cultura pop en el mundo.

Cher celebró su cumpleaños 78 al lado de amigos y familia

