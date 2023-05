Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, sorprendió a sus fanáticos durante un concierto, pero no solo por sus pegajosas melodías, sino por lanzarse al público de la nada y quedar tirado en el piso.

El viral hecho ocurrió durante Sueños Festival 2023, en Chicago, Estados Unidos, donde además de su épica caída, entonó los éxitos Ya Superame y Cada Quien.

Su “clavado”, al mejor estilo de las estrellas de rock, quedó en video gracias a la multitud de fanáticos que grababan el espectáculo, por lo que no tardó en ser compartido repetidas veces por los internautas.

Cantante se lanza al público en concierto en Estados Unidos, pero nadie lo atrapó

Otro clip, también compartido en redes sociales, muestra que no se equivocó al calcular la distancia, más bien el público no se esperaba el movimiento y muchos de ellos seguían sosteniendo sus celulares, así que no podían atraparlo.

De hecho, el mismo festival desde su cuenta oficial bromeó al respecto con la frase: “El mundo es de los aventados”.

¡El mundo es de los aventados! 😂



Eduin Caz (@eduin_caz) gracias por el show 🫶 pic.twitter.com/OVaYUSAUfJ — Sueños Festival (@SuenosFestival) May 30, 2023

Anteriormente, Caz se había lesionado una de sus rodillas durante su gira Hay que conectarla. Hace unas semanas circularon en TikTok los videos en los que se le vesubiendo al escenario sobre una plataforma en movimiento que lo impulsaba.

Sin embargo, no contó con que dicho tramo del escenario quedaría flojo, por lo que al brincar su pierna le hizo una mala jugada y dio algunos pasos atropellados hacia el frente.

