Brenda Castro, Miss Costa Rica 2015, planea mudarse a México: ‘Voy a trabajar en un sueño’

Han pasado tan solo dos meses desde que Brenda Castro, Miss Costa Rica 2015, regresó a Costa Rica luego de graduarse como actriz en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, en México. Sin embargo, cuenta los minutos para mudarse a ese país.

La reina de belleza es una persona decidida que, una vez que se propone algo, lo logra. Su objetivo actual es claro: convertirse en actriz de series, películas o telenovelas. Su deseo es realizar ese sueño que, en ocasiones, le parecía inalcanzable.

Confiesa que siempre quiso ser actriz, pero en el transcurso de su vida surgieron otras oportunidades a las que simplemente no pudo decir que no. No se arrepiente de ello, ya que así fue como se convirtió en Miss Costa Rica 2015, por ejemplo.

Brenda Castro se graduó como actriz en el CEA en diciembre del 2023. (Cortesía Brenda Castro)

“Nunca había intentado ser actriz porque es como de esos deseos que están bien profundos, pero la vida te termina llevando por otras ramas y nunca te terminas de decidir. Para mí, el 2022 fue como un despertar en el que dije: ‘Tiene que ser ahora’ porque ya estaba acercándome a los 30 y yo en serio quería aprender”, relata la ahora actriz de 31 años.

Castro reconoce que, a su edad, hay actores que ya tienen más de una década de experiencia en la actuación, por lo que no quería esperar más tiempo para comenzar su carrera.

A pesar de no tener ningún conocimiento previo en actuación, pero con muchos deseos de aprender, hizo el casting para ingresar al CEA. Hoy en día, es una de las 17 personas que se graduaron en actuación dentro de la prestigiosa escuela en diciembre de 2023.

Durante ese tiempo, participó en varias obras de teatro, realizó múltiples escenas en sus clases y descubrió que la actuación es realmente su pasión.

“Yo fui a Televisa como una humilde aprendiz y así me presenté, porque sinceramente no tenía bases en actuación y pues ahora puedo decir que me defiendo. Siento que ya me encaminé y ahora voy a seguir trabajando en ese sueño que tengo”, afirma.

Hasta ahora, no ha podido actuar en alguna producción más allá que en los proyectos del CEA, en los cuales aprendió a descubrirse como actriz y en los que le decían que su perfil se asemejaba mucho al de una villana. No le desagradaría interpretar a un personajes así, pues asegura que “toda historia necesita tener una villana”.

Desde su punto de vista, “el papel de la villana, también deja muchas moralejas y aprendizajes para el espectador y es un gran reto actoral porque incluso muchos villanos terminan siendo los favoritos de la historia”.

Brenda Castro actuó en varias escenas y obras durante su paso por el CEA. (Cortesía Brenda Castro)

Eso sí, Brenda reconoce con humildad que está dispuesta a interpretar cualquier personaje que se ajuste a su perfil, ya sea bueno o malvado, ya que todos le enseñarán y la ayudarán a convertirse en la actriz que sueña ser.

“La verdad es que no puedo pedir mucho gusto porque estoy comenzando. Cualquier personaje que le vayan a dar a uno es bueno, eso sí, en buenas producciones, porque solamente así se va formando la experiencia. Solamente el hecho de estar en un foro de televisión y ver cómo funciona todo desde ahí adentro, eso es un gran aprendizaje”, explica.

De hecho, no descarta estar en algún capítulo de programas como La Rosa de Guadalupe o Como dice el dicho, producciones de Televisa en las que suelen actuar estudiantes o personas recién graduadas del CEA.

Pero, ¿qué es lo que realmente le gustaría hacer a Brenda Castro como actriz?

“Las telenovelas es lo más normal en Televisa, pero ahora ellos también tienen plataformas y ahora ellos están generando mucho contenido para plataformas como series y películas también, siento que es un nicho muy grande en el que me gustaría tocar puertas”, menciona.

Miss Costa Rica 2015 se encamina a su sueño

Brenda Castro espera poder comenzar su carrera como actriz en cuestión de meses, pues por ahora no puede.

La reina de belleza explica que para poder mudarse a México necesita una visa de trabajo y no sabe exactamente cuándo la tendrá en sus manos.

Según explica, es un proceso que está a cargo de Televisa, ya que al graduarse de su escuela artística, la compañía le ayuda a realizar el trámite.

Brenda Castro fue coronada como Miss Costa Rica en el 2015.

“Se supone que estaré aquí en Costa Rica un par de meses más y ya después me voy para allá, pero ya con la oportunidad de poder tocar puertas y trabajar, porque el año pasado iba de estudiante, pero ya no puedo estar de estudiante nada más. Entonces, sí es muy importante que ese documento salga para poder seguir por allá; entonces, toca esperar”, dice.

No se desespera y está disfrutando al máximo a sus seres queridos, a quienes extrañó durante su tiempo como estudiante de actuación, que también fue su primera vez viviendo fuera del país.

“Cuando me fui a estudiar a México yo dije: ‘Si no me gusta o si no aguanto la presión o lo que sea, lo peor que puede pasar es que me devuelva’. Sin embargo, esa era la última opción, porque la verdad yo sí quería cumplir mi objetivo y lo logré, así que ahora me siento muy satisfecha y victoriosa”, concluye.