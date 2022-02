Belinda y Nodal: enredos de dinero, un posible engaño y la diferencia de edad entre las posibles razones de la ruptura

La relación de los cantantes mexicanos Belinda y Christian Nodal desde el principio fue mediática. Desde que ambos se unieron en un noviazgo, pasando por sus paseos, sus muestras de amor y hasta los planes de boda, cada momento íntimo de la pareja ha sido de dominio público, así que ahora que terminaron la ruptura también llegó a ser noticia internacional. Después de varios días desde que el cantautor anunció la separación, ahora es Belinda quien toma la palabra para decir cómo se siente.

“Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado”: así inicia el mensaje que publicó la artista en sus historias de Instagram.

El romance de Belinda y Christian Nodal fue noticia en varios medios internacionales. La pareja se dio a la tarea de compartir sus detalles íntimos. Foto: Archivo.

“Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”, refirió la artista sobre el término de su relación.

Agregó además que empezará una etapa nueva en su vida buscando concentrarse en estar bien tanto espiritual como profesionalmente.

“Cierro este ciclo aprendiendo que ‘el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse; ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de la vida’, Simone de Beauvoir”, finalizó.

La noticia de que el amor se había acabado entre ellos la dio el propio Nodal el fin de semana; también fue por medio de sus redes sociales que el artista confirmó los rumores que hace días rondaban a la pareja.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió en ese momento.

Las vidas de los artistas sigue su curso, de hecho Nodal se presentará este sábado en un concierto en San Carlos.

¿Las razones de la ruptura?

Siguiendo el tono de los rumores, hay de todo. Medios como Los Angeles Times y la revista Quién han dado cuenta de las posibles razones de que Belinda y Nodal ya no estén juntos.

Una de las versiones más fuertes gira en torno a una visita que realizó el cantante a la localidad de Tapalpa, en México, precisamente a la casa de su exnovia María Fernanda Guzmán, mientras Belinda estaba en Nueva York. Se dice que Christian fue a visitar al hermano de María Fernanda, quien es su gran amigo, pero esta visita molestó mucho a Belinda y provocó la separación.

Otro tema que menciona Quién es que supuestamente la artista le había pedido prestado a su novio una alta suma de dinero para pagar una deuda fiscal.

El Times replicó un tuit que Nodal había publicado hace unos días ante la insistencia de los fans de saber la razón de que ya no estuviera con Belinda. “Decepción la que me llevé yo. Y como fans, mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas porque la única afectada va a ser Beli si se habla a fondo”, había publicado el músico, pero pocos minutos después el mensaje fue borrado.

Por su parte Infobae publicó que hubo una tercera persona envuelta en la decisión de acabar con el noviazgo y esta fue Cristy Nodal, la mamá de Christian, quien le recomendó a Belinda que era mejor terminar con su hijo por la diferencia de 10 años de edad que hay entre ambos; la cantante es mayor.