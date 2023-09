Bad Bunny en nueva polémica con fan: ‘No me metan a un niño así'

Bad Bunny inició el año 2023 envuelto en controversia. A pesar de sus éxitos musicales y el anuncio de su gira, recibió fuertes críticas por algunos enfrentamientos con sus fans cuando se le acercaban a tomarse una fotografía con el cantante.

En una nueva polémica, se dio a conocer el enfrentamiento con un seguidor a través de la cuenta de Instagram @nelssiecarrillo. En el video, se observa al intérprete de “Un verano sin ti” abriéndose camino entre la multitud para llegar a su camioneta, rodeado de personas que intentaban tomar fotos y que coreaban su nombre. Mientras se cubría la cabeza, dio pasos más largos y, al parecer, chocó con un niño que intentaba saludarlo.

Visiblemente molesto, se volvió hacia el seguidor, quien aparentemente era el padre del menor, y le reprochó: “No me metan a un niño así, por favor”, para luego subirse al vehículo.

El seguidor no se dio por vencido y le pidió apenado: “Benito, una foto, por favor, una foto. No, una foto con él”. Sin embargo, Bad Bunny optó por ignorar la solicitud y no descendió del vehículo.

Las opiniones en línea se dividieron. Algunos comentarios señalaron que el padre actuó de manera irresponsable al exponer al niño en un lugar potencialmente peligroso. Otros expresaron: “Qué bueno que no se dejó manipular por un padre irresponsable. A ver si así el padre siente un poco de vergüenza”, “No entiendo por qué llevaron a un bebé allí”, “Ya se les olvidó cuando lanzó el teléfono”, “Ha perdido el piso, y la gente también”.

Otras personas escribieron: “No está bien que tengan a un niño allí, pero, por la misma razón, él debió ser más educado y al menos saludar al niño”, “Estoy de acuerdo en que ningún padre debe exponer a sus hijos a ningún peligro por idolatrar a alguien que, según se ha notado, es grosero con sus fans”, “Benito tiene razón, pero lo correcto es tomarse la foto, ya que el niño lo dejó estirando sus brazos”.

Hasta el momento, Bad Bunny no hizo declaraciones sobre el incidente.

Otros malos momentos con fans

Benito Martínez está en la polémica después de que alguien grabara el preciso momento en que arrojó el teléfono celular de una seguidora al mar. Esto ocurrió cuando la fan intentó tomarse una foto con él en República Dominicana.

Ante esta situación, el artista emitió una respuesta días después a través de un mensaje en Twitter: “La persona que se acerque a mí, ya sea para saludarme, decirme algo o simplemente conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto”.

Sin embargo, añadió de manera enfática: “Aquellos que intenten ponerme un teléfono en la cara serán considerados como lo que son, una falta de respeto, y así es como los trataré”.

En los meses subsiguientes, siguieron apareciendo videos en los que aparentemente confiscaba los teléfonos de sus seguidores para evitar el contacto.

A pesar de su éxito y privilegio, la imagen personal de Bad Bunny sufrió un deterioro. En cuanto a sus seguidores, hay quienes opinan que está perdiendo la cordura, mientras que otros defienden el derecho de las celebridades a resguardar su espacio personal y a sentirse molestos si se cruza la línea del respeto. Esta última reacción del artista volvió a dividir opiniones.

Bad Bunny tuvo un año 2022 muy importante en su carrera, pero durante este año 2023 su música es poca y sus polémicas con fans van en aumento. (Captura de pantalla)

