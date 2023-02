Así reaccionó Marc Anthony cuando fan nombró a Jennifer López en su concierto

Los últimos días de vida de Marc Anthony han estado llenos de alegría, pues hace unas semanas contrajo matrimonio con Nadia Ferreira. De esta manera, sumó una nueva historia de amor a su extensa lista de exparejas, en la que están famosas como Shannon de Lima y Jennifer López, con quien tuvo dos hijos.

Todo parece indicar que los amores del pasado ya no tienen relevancia para el intérprete de Vivir mi vida; sin embargo, recientemente se viralizó un video donde se observa al salsero hacer la introducción de una de sus canciones favoritas en pleno concierto. “Esta próxima canción en particular, cada vez que la veo (...) no sé, es algo es sumamente especial”, indicó el artista ante la mirada atenta de los espectadores.

Acto seguido, lo interrumpió una persona del público gritando: “Para JLo”. A lo que el cantante contestó: “¿Qué?”, al tiempo que mostró una expresión de sorpresa.

Inmediatamente, el artista advirtió con una sonrisa en su rostro: “Ojo, que estoy activo”, en alusión a la relación que sostiene actualmente. Tras su intrépida respuesta, vinieron las risas y, luego, la presentación siguió su curso.

Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian embarazo y acaban con los rumores

Anthony y López terminaron su relación en el 2014, luego de una década juntos. “Hemos concluido todos nuestros asuntos de forma amistosa. Es un momento doloroso para todos los involucrados y apreciamos el respeto a nuestra privacidad”, indicó la pareja en un comunicado en ese entonces, cuando hicieron pública su ruptura.

Desde entonces, cada uno rehizo su vida. Mientras la también actriz contrajo matrimonio a mediados del año pasado con el actor Ben Affleck, el intérprete de Flor Pálida hizo lo mismo con Ferreira, con quien espera un hijo.

¿Qué se tatuaron Jennifer López y Ben Affleck para San Valentín?

Marc Anthony se casó a finales de enero con la modelo Nadia Ferreira y anunció que esperan un hijo. (FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP)

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.