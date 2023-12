Anuel publicó polémico mensaje en el que le ‘tira’ a Bad Bunny y Arcangel

La escena musical urbana experimentó recientemente una serie de controversias entre reconocidos artistas. Previo a su concierto en Washington DC, Anuel AA, destacado cantante puertorriqueño, generó revuelo en redes sociales con declaraciones polémicas dirigidas a Arcángel y Bad Bunny.

En una entrevista con Univisión, Arcángel, nacido en Estados Unidos, sorprendió a sus seguidores al expresar que ya no considera a Anuel AA como su amigo, lo cual provocó una rápida respuesta por parte de Anuel a través de Instagram.

Anuel se enorgulleció de vender todas las entradas para su concierto en Washington DC, programado para el 10 de diciembre, y aprovechó para arremeter contra Arcángel, sugiriendo que su carrera dependía de colaboraciones con Bad Bunny.

“Concierto soldout en Washington D.C y tú Arcángel esperando a que Bad Bunny te monte en una canción o te invite a un concierto para poder revivir tu carrera y tú que esperas pacientemente maman**** en todas las entrevistas”.

Además, el cantante añadió: “Tranquilo que ya mismito te lleva para el dealer brother tu álbum salió y nadie se dio cuenta. Eso lo ponen en la calma, nada más cuando tu llegas para que no te sientas mal”.

También realizó comentarios despectivos sobre el último álbum de Arcángel.

En respuesta, Arcángel le recordó a Anuel AA la cancelación de su propia gira y desestimó las insinuaciones de Anuel, afirmando que no lo considera una competencia seria.

“¡Por fin te llenaste de valor! ¡Agárrate con las dos manos! Ah, y tranquilo que sé que dirás que no soy negocio. ¡Yo diré que no eres competencia! Repito: ¡agárrate con dos manos! ¡Yo terminé mi gira, tú cancelaste la tuya! Ah, y no espero que le contestes. Tú no das liga”, expresó Arcángel mediante historias.

Este intercambio surge después de que Anuel AA, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, enfrentara problemas de salud en octubre, que implicaron una cirugía de emergencia. Estos eventos avivaron el interés y la especulación entre los seguidores de la música urbana.

En una entrevista para el programa Primer Impacto, cuando se le preguntó al intérprete de Me prefieres a mí sobre su relación de amistad con Anuel AA, la respuesta de Arcángel dejó sorprendida a la audiencia, ya que negó toda relación con él.

“Tampoco soy su enemigo, tampoco le deseo mal porque ese no es mi superpoder, ese no es el especial mío, no es el odio, en especial el mío es el amor de verdad y la buena vibra’', aclaró el cantante en la entrevista.

Bad Bunny y Arcángel dan concierto arriba del techo de una gasolinera en Puerto Rico, foto: Diario de Hoy

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.