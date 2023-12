Angelina Jolie revela que desea retirarse de Hollywood: ‘No es un lugar saludable’

La reconocida actriz estadounidense Angelina Jolie, de 47 años, reveló su deseo de abandonar Hollywood una vez se concrete su divorcio con el actor Brad Pitt, de 58 años.

Jolie expresó que la vida en “la ciudad de las estrellas” se volvió tormentosa, y anhela un cambio radical, especialmente porque el proceso de separación la mantuvo en los Estados Unidos.

En sus palabras para la revista Wall Street Journal, señaló: “Es parte de las consecuencias, perdí mi habilidad de vivir y viajar con libertad. Me mudaré cuando pueda”, sugiriendo la posibilidad de trasladarse a Camboya.

La actriz destacó que Hollywood es una ciudad superficial y su sociedad no es propicia para desarrollar un estilo de vida pleno: “(Hollywood es) un sitio bastante superficial, entre todos los lugares del mundo. No es un espacio saludable”, afirmó en una entrevista para la revista Vogue.

Angelina Jolie harta de Hollywood y la poca privacidad

Por otro lado, Jolie reveló también que en Los Ángeles no tiene vida social, ya que recibe atención no deseada toda vez que pasea por sus calles, tanto de fanáticos como de la prensa, que invaden su privacidad.

En esa línea, la intérprete dijo que de empezar de nuevo su vida, no volvería a ser actriz. “Hoy no sería actriz”, dijo la ganadora del Oscar. “Cuando comencé, no tenía tantas expectativas de ser tan pública, compartir tanto”, complementó.

Sobre el divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt

Cabe precisar que Angelina tiene seis hijos con Pitt, por lo que tras su divorcio tiene el interés de buscar una vida auténtica, por ese motivo es que redujo su participación en películas y optó por proyectos de corto plazo.

El matrimonio de Jolie y Pitt finalizó en el 2016, convirtiéndose en uno de los más mediáticos de Estados Unidos. Ese proceso terminó prolongándose por siete años.

