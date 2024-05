Angelina Jolie habría convencido a sus hijos de no compartir con Brad Pitt

Angelina Jolie y Brad Pitt llevan una pelea larga y polémica desde su divorcio. Recientemente, la actriz lo acusó de maltrato físico, y el actor emprendió acciones legales contra su exesposa cuando ella vendió su participación en el negocio de vino Miraval.

Sin embargo, los problemas entre ambas estrellas de Hollywood no acaban allí y una nueva polémica salió a la luz, pues la actriz está siendo acusada por intentar sabotear la relación de sus niños con su ex esposo, según declaraciones de un antiguo guardaespaldas.

Según el DailyMail.com, Tony Webb, funcionario que formaba parte del cuerpo de seguridad de la familia, declaró que Angelina presionó a sus contratistas para que no testificaran en el caso del tribunal de familia. Además, mencionó que un colega le reveló que escuchó cuando la actriz “animó a los niños a evitar pasar tiempo con Pitt durante las visitas de custodia”.

Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron en 2016.

Webb es un exsoldado británico que llevaba más de 20 años trabajando para los actores, pero fue despedido por Angelina luego de que estos dos antiguos guardaespaldas se colocaran del lado de Brad Pitt.

El testimonio de Webb está registrado en los documentos presentados por los abogados del actor, en donde relata lo sucedido: “Después de su divorcio, SRS Global y yo continuamos brindando seguridad a la señora Jolie, al señor Pitt y a sus hijos. Poco antes de que dos contratistas globales de SRS testificaran en un caso judicial el señor Vieira (asistente de Angelina Jolie) me llamó a mi teléfono celular. Me dijo que había oído que dos contratistas que proporcionaban seguridad personal a la señora Jolie a través de SRS Global podrían testificar en el caso del tribunal de familia”.

Webb afirmó que el asistente de la actriz le solicitó que impidiera que estos dos exfuncionarios testificaran en contra de ella, ya que tenían un acuerdo de confidencialidad y si lo hacían, Jolie los demandaría.

LEA MÁS: Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de violencia física en su matrimonio

“Uno de los dos individuos, Ross Foster, especificó que tenía la intención de testificar independientemente de la NDA (Acuerdo de confidencialidad) si recibía una citación judicial. Cuando el señor Foster me dijo esto, también me dijo que si se lo pedían testificaría sobre las declaraciones que escuchó acerca de lo que la señora Jolie les hacía a los niños, animándolos a evitar pasar tiempo con el señor Pitt durante las visitas de custodia”, reveló el ex guardaespaldas.

John Berlinski, abogado de Brad Pitt, expresó que las declaraciones de Tony Webb evidencian que Angelina se aprovecha de los acuerdos de confidencialidad para resguardar los problemas familiares que ha tenido la pareja. Parte de su petición, menciona el medio, es que la actriz “revele cualquier otro acuerdo de confidencialidad que haya celebrado con terceros”.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.