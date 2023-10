Amor en la gran pantalla: Cinco estrellas de Hollywood se enamoraron de sus directores

Desde un rodaje agotador que llevó a su actriz a poner fin a su relación con su director, hasta una pareja que optó por mantener su romance fuera del alcance de los medios. Son numerosas las ocasiones en las que el proceso creativo forjó vínculos sólidos entre cineastas e intérpretes.

En esta nota, exploraremos cinco historias de amor que florecieron en el set, cada una con su propio destino.

Harry Styles y Olivia Wilde: un romance envuelto en polémica

Olivia Wilde debutó como directora con su excelente ópera prima, La noche de las nerds, una comedia que se centraba en la amistad entre dos adolescentes que enfrentaban los desafíos de la escuela secundaria con la seguridad de tener el apoyo mutuo. A pesar de que la película abordaba una temática poco común en el cine contemporáneo, fue bien recibida.

El éxito de su primer filme le brindó a Wilde la confianza necesaria para embarcarse en su segundo largometraje, que se centraba en una pareja, Alice (interpretada por Florence Pugh), y su esposo Jack (Harry Styles), que llevaban una vida tranquila en un lugar idílico. El rodaje tuvo lugar en medio de la pandemia en 2020, y Wilde reemplazó a Shia LaBeouf con Styles en el papel masculino principal. Los rumores sobre su romance surgieron durante el rodaje y se confirmaron cuando fueron vistos en público y asistieron juntos a una boda en 2021.

Sin embargo, tras la finalización del rodaje, surgieron conflictos en la relación. Florence Pugh expresó su incomodidad con la forma en que Wilde manejó las dinámicas con los actores, insinuando que la directora priorizó su relación con Styles sobre el profesionalismo en el set. Estas acusaciones fueron refutadas por otros miembros del equipo, como el director de fotografía, Matthew Libatique.

La polémica se intensificó cuando la película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en 2022, evidenciando la incomodidad de Pugh con Wilde y la de Styles con su pareja. Poco después de esta tensa premiere, la pareja anunció su separación. A pesar de la ruptura, se afirmó que no había hostilidad entre ellos y que su vínculo era especial.

Jennifer Lawrence y su relación con Darren Aronofsky

Jennifer Lawrence se enfrentó a uno de los desafíos más importantes de su carrera cuando trabajó en la película ¡Madre! bajo la dirección de Darren Aronofsky. La película era un drama lleno de alegorías y pretensiones, y Lawrence se entregó completamente al personaje principal, una mujer cuya casa es invadida por fuerzas perturbadoras.

Durante el extenuante rodaje, Jennifer se enamoró de Aronofsky, y aunque mantuvieron su relación en privado durante la filmación, la hicieron pública una vez que terminaron de trabajar juntos. En una entrevista en 2017, Jennifer expresó su admiración por el director y cómo su relación era diferente de las anteriores, destacando su conexión única.

Sin embargo, la relación no perduró. Después de poco más de un año juntos, decidieron separarse.

Jennifer mencionó que las múltiples ruedas de prensa que tuvieron que hacer para promocionar la película contribuyeron al desgaste de su relación. El hecho de que Aronofsky estuviera obsesionado con la película que él hizo, desde lo escrito y dirigido, mientras que Jennifer quería hablar de otros temas, creó tensiones.

Jennifer finalmente admitió que estaba “un poco cansada” de la situación y no estaba dispuesta a lidiar con la incomodidad de su pareja cuando la película no fue recibida como esperaba. Aunque destacó que seguía queriendo mucho a Aronofsky y que era buena manteniendo amistades con sus exparejas.

El amor perdurable de Helen Mirren y Liam Neeson

Helen Mirren, ganadora del Oscar, compartió detalles de una relación poco conocida con su colega Liam Neeson. Ambos actores se conocieron en el set de la película Excalibur en 1980, y desde el principio, hubo una conexión especial.

La química entre ellos fue evidente, y su relación se consolidó rápidamente. Neeson recordó cómo se enamoró de Mirren cuando la vio vestida como su personaje, Morgana Le Fey. Luego de vivir juntos durante cuatro años, decidieron separarse, pero mantuvieron una amistad cercana.

Después de su ruptura con Neeson, Helen Mirren trabajó en la película White Nights, dirigida por Taylor Hackford. En ese rodaje, Mirren y Hackford se enamoraron, y aunque esperaron un tiempo para casarse, finalmente formalizaron su relación en 1997. La pareja sigue siendo una de las más sólidas en Hollywood y, según Mirren, el matrimonio fue una decisión que tomó cuando conoció al hombre adecuado.

Michelle Williams: Enamorarse, divorciarse y volver a casarse

Michelle Williams se destacó por su interpretación en la miniserie “Fosse/Verdon”, donde dio vida a Gwen Verdon, una actriz y bailarina fundamental para el director Bob Fosse. Durante el rodaje, Williams se enamoró del director Thomas Kail, a pesar de que ambos estaban casados en ese momento.

Una vez que la filmación concluyó, Williams y Kail hicieron público su romance y anunciaron sus respectivos divorcios de sus parejas anteriores. En 2020, se casaron en una boda secreta y consolidaron su relación con la llegada de sus dos hijos. Michelle ya tenía una hija de su relación con el fallecido Heath Ledger.

Williams compartió cómo fue dar a luz a su primer hijo con Kail durante la pandemia y destacó la alegría del descubrimiento y la felicidad en un hogar lleno de amor.

Michelle Williams se destacó en la miniserie "Fosse/Verdon", donde interpretó a Gwen Verdon, y se enamoró del director Thomas Kail durante el rodaje. Foto: Filmaffinity

Rosario Dawson y su discreta relación con Danny Boyle

La vida privada de Rosario Dawson siempre se caracterizó por su notable discreción. Desde su relación con el senador Cory Booker hasta la incorporación de su hija en su vida, a quien adoptó en 2014, la actriz de Dopesick no suele ventilar detalles sobre sus relaciones sentimentales.

A pesar de esta inclinación por la privacidad, cuando coincidió nuevamente con el director de Trainspotting, Danny Boyle, en 2012, le resultó complicado mantener alejada la atención mediática de su vínculo. Boyle, quien ya había sostenido conversaciones con la intérprete para un proyecto que quedó en el tintero, la convocó para su largometraje Trance (en el papel protagónico de Elizabeth Lamb). Fue en el set de esta película donde se gestó un romance que solo los protagonistas conocen en detalle.

Cuando Trance llegó a las pantallas en 2013, la pareja ya había tomado distancia. A pesar de esto, tanto Boyle como Dawson seguían teniendo un afecto mutuo, lo que les permitió transformar su relación romántica en una sólida amistad.

“Nunca hicimos pública nuestra relación, por lo que no teníamos motivos para anunciar nuestra separación”, confesó la actriz en una entrevista concedida a la revista Net-A-Porter. En dicha conversación, Dawson compartió su aprecio por el talento del cineasta y destacó que compartieron más tiempo juntos del que trascendió públicamente.

“Le tengo un gran cariño; es una persona extraordinaria. A pesar de que compartimos más de lo que se conoció, respeto su privacidad y prefiero no abordar ese tema. No es algo que me agrade hacer, sobre todo si mis exparejas han seguido adelante en nuevas relaciones”.

