Alejandro Fernández causa preocupación entre sus seguidores al revelar diagnóstico de laringitis

El reconocido cantante Alejandro Fernández generó preocupación entre sus seguidores al revelar en sus plataformas digitales que fue diagnosticado con laringitis.

A través de un video compartido en Instagram, el reconocido “Potrillo” comunicó la noticia y ofreció disculpas a sus seguidores por la cancelación de un concierto, explicando que una laringitis severa le impidió cantar.

“Venía con una gripe muy fuerte. Jamás en mi vida me afectó cantar con esa condición, pero el fin de semana pasado estuvimos en Chihuahua, México, donde hace muchísimo calor, y los cambios de temperatura me afectaron. Desarrollé laringitis y, como podrán ver, no tengo voz”, expresó el intérprete de Felicidades.

El artista, de 53 años, mencionó que buscó atención médica debido al intenso dolor de garganta, confirmando una infección aguda. Además, le prescribieron reposo por cinco días. “Esperemos que para el lunes 20 o martes 21 de mayo esté mejor”, añadió.

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar. Aunque muchos expresaron preocupación, algunos mostraron molestia por la cancelación del concierto.

“Moví cielo, mar y tierra, pero perdonado”, “Recupérate pronto”, “Y ¿quién me reembolsa la gasolina, el hospedaje, la comida y el día de trabajo? Hasta el momento nadie se está haciendo responsable”, “Esa vocecita de enfermito me parte el alma”, “La salud es lo primero”, “Cuídate mucho, mi Alex. Las enfermedades respiratorias en estos tiempos se complican”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Qué es la laringitis?

Según la fuente especializada Mayo Clinic, la laringitis es una inflamación de la laringe, que es la parte de la garganta que contiene las cuerdas vocales. Esta inflamación puede provocar ronquera, dolor de garganta y dificultad para hablar. La laringitis puede ser causada por infecciones virales o bacterianas, alergias, irritantes como el humo del tabaco o el aire seco, el uso excesivo de la voz o el reflujo ácido. En la mayoría de los casos, la laringitis es leve y se resuelve por sí sola con descanso vocal y cuidados en el hogar, pero en algunos casos puede requerir tratamiento médico.

