Alejandra Guzmán recibe críticas en redes al confesar que vendía sándwiches cuando era niña

Alejandra Guzmán, reconocida como una destacada intérprete en la escena musical mexicana, forjó a lo largo de su trayectoria un impresionante repertorio de éxitos y una legión de seguidores que la respaldan con entusiasmo y permanecen atentos a cada uno de sus pasos.

Recientemente, la denominada “Diva del Rock” se vio envuelta en críticas a través de las plataformas digitales, al revelar en una entrevista con el actor y humorista Omar Chaparro que, en su etapa escolar, se vio compelida a vender tortas durante el recreo debido a la falta de apoyo económico por parte de su familia.

Esta confesión, que tuvo lugar en octubre durante el diálogo con Chaparro, cobró notoriedad en días recientes al propagarse de manera viral en las redes sociales.

El punto de partida de esta controversia se suscitó cuando el conductor indagó sobre el momento en que la artista dejó de depender económicamente de sus padres, Enrique Guzmán y Silvia Pinal. La cantante, en respuesta, reveló que desde temprana edad se vio en la necesidad de trabajar para obtener sus ingresos.

“Nunca les pedí dinero a mis papás, nunca me dieron dinero, ni para el almuerzo, entonces yo vendía en el recreo tortas (sándwiches) y papitas para comerme cuatro al final, pero yo trabajé desde pequeña”, detalló.

Adicionalmente, manifestó que sus padres no contribuían financieramente porque eran “tacaños”, a pesar de poseer un considerable patrimonio gracias a sus exitosas carreras televisivas.

“Era por codos, claro, pero ¿sabes qué? Me hicieron mucho bien porque yo aprendí a ganarme mi dinero y nunca me faltó nada y desde siempre fui muy trabajadora (...) con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero”, concluyó.

En las redes sociales, las declaraciones de Guzmán no fueron bien recibidas por parte de sus seguidores, algunos de los cuales expresaron su escepticismo respecto a su relato.

“Una vez la Sra. Silvia Pinal en una entrevista le preguntaron, es cierto que no les daba dinero a sus hijas y dijo que sí era cierto, pero que el motivo es que nunca quisieron estudiar y que en la casa tenían sirvienta, comida, alberca y que no les faltaba nada, pero eran muy flojas. Además, solo querían el dinero para hacer fiestas, drogarse y alcoholizarse”, “Seguro que le daban dinero sus padres, pero seguramente como era poco, lo invertía, trabajaba y obtenía sus ganancias. Dijo que eran tacaños, pero no la abandonaron a su suerte”, son algunos de los comentarios.

