Bromean con Ítalo Marenco de ser el culpable de que no se viera el eclipse solar

El conocido presentador del programa Giros, Ítalo Marenco, fue objeto de bromas en los que lo acusaban de que no se hubiera logrado ver el punto máximo del eclipse solar en Costa Rica este lunes 8 de abril.

Ítalo Marenco es acusado de que no se pudo ver el eclipse solar

En sus publicaciones en Instagram, el conductor de televisión compartió un video en el que una conocida le reprochaba el contratiempo que experimentaron. Según se argumenta, la queja se fundamenta en la coincidencia de que cada vez que Marenco viaja en su automóvil o en su nueva motocicleta, sus seguidores afirman que el clima se vuelve nublado e incluso llueve.

En el video, Ítalo admitió que muchos le escribieron un mensaje. “Yo no sé qué pasa conmigo... Varios me escribieron y me dijeron: ‘¡Ítalo! ¿Para qué saca la moto?’”, expresó el comunicador.

El fenómeno astronómico por el cual se señaló al presentador estaba programado para alcanzar su punto máximo alrededor de las 12:18 p. m. Sin embargo, debido a la presencia de nubosidad en algunas regiones del país, la visibilidad del eclipse resultó dificultada.