Actor Kevin Costner se encuentra vacacionando en Costa Rica

El reconocido actor, director y guionista estadounidense, Kevin Costner, eligió Costa Rica como destino para sus vacaciones. Así lo confirmó la Oficina de Prensa de Migración y Extranjería, detallando que el actor ingresó el 18 de setiembre y que aún no registra su salida.

Su presencia en el país se hizo evidente el lunes pasado cuando aterrizó en el aeropuerto Juan Santamaría a bordo de un avión privado, según reportó el periódico La Teja.

Kevin Costner fue oscarizado por su rol como actor y director de la película 'Dance with wolves'. Foto: GDA

Costner, conocido por su participación en icónicas películas como Dances with Wolves (1990), The Bodyguard (1992) y por la serie Yellowstone, fue recibido por la cálida bienvenida de sus admiradores locales. Entre ellos, Ariel Ortiz Hinojosa, quien labora en la terminal aérea y no perdió la oportunidad de solicitarle una fotografía de recuerdo.

Actor Kevin Costner de visita en el país.

El trabajador compartió su experiencia con el medio Trivisión 36, describiendo al actor como una persona amable y cercana con sus seguidores. Costner accedió a tomarse la foto, incluso deteniendo su camino para brindar este gesto a sus admiradores.

Hasta el momento, se desconoce la ubicación exacta dentro del país donde Costner disfruta de su estancia. Con 68 años de edad, Costner se mantiene como una estrella relevante en la industria hollywoodense, además de contar con dos Premios Óscar.