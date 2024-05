Abigail Breslin brilla tras conquistar la pantalla con ‘Pequeña miss Sunshine’

Abigail Breslin tenía solo 10 años cuando se estrenó Pequeña miss Sunshine, (Little miss Sunshine), una de esas películas que merecen ser vistas al menos una vez en la vida. La joven actriz conmovió al mundo con su interpretación de Olive Hoover, una niña de una familia disfuncional que soñaba con competir en un concurso de belleza. Sus valores, su inocencia y su determinación la convirtieron en un personaje inolvidable.

Sin embargo, esa pequeña actriz que entró en la lista de las personas más jóvenes en ser nominadas a los Premios Oscar, ya no es una niña. Hoy tiene 28 años, está casada y cuenta con un currículum profesional lleno de éxitos.

Nacida en Nueva York, Abigail Kathleen Breslin debutó en la pantalla grande en 2002 con Señales (Signs), junto a Mel Gibson y Joaquin Phoenix. Con solo seis años, su talento y naturalidad para actuar frente a las cámaras ya se destacaban, al punto de que dos años después tuvo una participación en El diario de la princesa 2, donde interpretó a Carolina, la pequeña huérfana que desfiló junto a la princesa Mía (Anne Hathaway) en una de las escenas más recordadas del film. Sin embargo, el gran salto al estrellato llegaría en 2006 con el estreno de Pequeña miss Sunshine.

Probablemente, más de uno la vio al menos una vez la cinta dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris. Quizás un un domingo en la tele, algún fragmento en redes sociales o les hayan enviado algún meme por un grupo de WhatsApp. Y es que la película, que contó con un elenco conformado por Breslin, Greg Kinnear, Toni Collette, Steve Carell, Paul Dano y Alan Arkin, no solo fue exitosa en la taquilla, sino también en la temporada de premios.

Pequeña miss Sunshine obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Oscar, incluidas Mejor Película y Mejor Actriz de Reparto, lo que convirtió a Breslin en una de las actrices más jóvenes en ser seleccionadas para dicho galardón. La noche del 25 de febrero de 2007, la película se alzó con dos estatuillas: Mejor Guion Original y Mejor Actor de Reparto para Arkin.

Además de su carrera en el cine, Breslin incursionó en la televisión, participando en series como 'Grey’s Anatomy' y 'Scream Queens', esta última creada por Ryan Murphy. (Foto: Instagram @abbienormal9)

Sin embargo, aunque fue famosa por su papel como Olive Hoover, Abigail tuvo dificultades para despegarse de ese personaje y de la forma en que el mundo la percibía. “A veces la gente olvida que tengo 25 años y no nueve”, expresó en una entrevista con iNews del Reino Unido en 2021. Reconoció que ese papel le “abrió puertas” y le brindó “oportunidades”, pero también la “encasilló”. Además, señaló que debido a su estatura siempre le ofrecían roles más jóvenes.

Aunque nunca faltaría al respeto a Pequeña miss Sunshine porque creía que “la gente se sentía muy conectada emocionalmente con ese papel y esa película” y entendía que muchos aún la veían como Olive, enfatizó en que, como adulta, deseaba explorar nuevos roles como actriz, con personajes más maduros y acordes a su edad.

La vida después de ‘Pequeña miss Sunshine’

La neoyorquina tuvo una carrera en ascenso después de interpretar a Olive Hoover. En 2007 estrenó Sin reservas con Catherine Zeta-Jones y Aaron Eckhart, y en 2009 fue Anna Fitzgerald en la conmovedora película La decisión más difícil (My Sister’s Keeper), donde actuó junto a Cameron Díaz y Alec Baldwin. En 2013, interpretó a la hija de Julia Roberts en Agosto (August: Osage County), una cinta que contó con un elenco colmado de estrellas: Meryl Streep, Ewan McGregor, Chris Cooper y Benedict Cumberbatch.

Pero, así como tuvo una experiencia importante en el cine e incluso debutó en Broadway como Helen Keller en la obra El milagro de Ana Sullivan, también incursionó en la pantalla chica. En 2006, apareció en el tercer episodio de la tercera temporada de Grey’s Anatomy y en 2015, ya con 19 años, se sumó al elenco protagónico de Scream Queens.

En la serie creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, interpretó a Libby Putney y compartió pantalla con Emma Roberts, Lea Michele, Glen Powell y Jamie Lee Curtis. Probablemente, esta producción no podría definirse como el mejor trabajo de Murphy —no es Glee ni American Horror Story— pero cuenta con dos temporadas y está disponible en Star+.

En estos últimos años, Breslin estuvo en Agus sin gas (Stillwater), película protagonizada por Matt Damon, y Cañón del muerto (Canyon del muerto) en 2022. Su último papel protagónico fue en La víctima de Miranda (Miranda’s Victim), una producción basada en hechos reales donde interpretó a Trish Weir, una mujer que fue abusada sexualmente en 1963 y cuyo juicio contra su agresor generó un cambio en el sistema de justicia de los Estados Unidos. La película tuvo una recepción positiva del público del 90% y un 81% de la crítica, según Rotten Tomatoes.

Abigail Breslin fuera del set

Si bien hoy la exposición de Abigail no es la misma que a mediados de los 2000, en los últimos años, la también cantante se pronunció públicamente sobre varios aspectos de su vida personal. En 2017, contó a través de sus redes sociales que fue abusada sexualmente por una expareja.

“Consentimiento: no estás obligado a tener sexo con alguien con quien estás en una relación. Una cita no es un consentimiento. El matrimonio no es consentimiento”, expresó en aquel entonces. En 2022, volvió a hablar abiertamente sobre el tema y detalló las situaciones a las que era sometida para poder ayudar a otras mujeres que pudieran estar pasando por lo mismo.

En febrero de 2021, en plena pandemia, la actriz sufrió la pérdida más dura: su padre, Michael Breslin, murió a raíz de complicaciones por el Covid-19. “Te extraño. No puedo esperar a verte de nuevo. Nunca, nunca, nunca, nunca te voy a olvidar”, escribió en una publicación de Instagram para despedirlo.

Pero, la vida le dio a Abigail una segunda oportunidad para el amor y la felicidad. El 28 de enero cumplió su primer aniversario de casada con el empresario ruso Ira Kunyansky.

Billie Lourd, Emma Roberts y Abigail Breslin en la serie Scream Queens creada por Ryan Murphy (Foto: Instagram @tvscreamqueens)

En cuanto a su próximo desafío en la pantalla grande, este 2024 está previsto el estreno de Clasificados (Classified), una película que ya viene con algunos escándalos. En noviembre, Breslin denunció a su compañero de reparto, Aaron Eckhart, ante el Sindicato de Actores de Hollywood, por ser “agresivo, degradante y poco profesional” en el set de grabación. Sin embargo, las productoras del film, Dream Team Studios y WM Holdings, la demandaron ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles por “acusaciones salvajes, histéricas e imaginarias contra Eckhart”, y por las pérdidas económicas.

Pasaron 18 años desde que Abigail Breslin deslumbró al mundo con su talento y su cara angelical en Pequeña miss Sunshine, película a la que se le puede dar play en Star+. Hoy, a los 28 años, la actriz mantiene una relación fluida con los fans que acumuló en más de dos décadas de carrera. Tiene poco más de medio millón de seguidores en Instagram, red social en la que sube fotos con su marido, de su vida personal y de sus trabajos. Además, es el espacio donde rememora aquellas épocas en las que era una niña con sueños que se abría paso en la meca de las estrellas: Hollywood.

