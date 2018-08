Mi primer acercamiento con esta serie ocurrió a finales del colegio, cuando era un arrogante adolescente que esperaba que esta producción fuera algo más similar a otros animés del género Mecha como Gundam Wing. Sin embargo, me encontré con algo con lo que no estaba acostumbrado, no me gustó y lo boté. En ese momento, quizá por mi inmadurez, solo podía pensar que Shinji Ikari era un mamón.