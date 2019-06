Nick: Cuando comenzamos el proyecto este año colocamos cámaras de trampa, la cuales se activan cuando se les acerca un animal, pero no nos fue muy bien. Así que una vez visitamos Corcovado, en Osa, este lugar es quizá el único lugar en el mundo en el que uno puede entrar y las dantas se le acercan a uno y no se van a alejar. Los primeros tres días nos levantábamos a las 3 a. m. para salir hacia las buenas área para agarrar la primera luz del sol. Durante tres días casi no vimos dantas o algo interesante para fotografiar. En el último día encontramos a una danta madre y su bebé de seis meses en un charco. Pasamos cuatro horas al lado de estos animales y a ellos no les importó nuestra presencia.