Top 10: Las películas de Netflix más vistas en Costa Rica en las últimas semanas

La plataforma de streaming Netflix revela el ranking de las diez películas más vistas en Costa Rica en las últimas semanas, según sus informes estadísticos.

Para los aficionados al cine, presentamos a continuación el top 10 de películas:

1. Encierro

“Una bondadosa enfermera intenta desentrañar las causas de las lesiones de un paciente en coma y descubre la rivalidad, el engaño y el horror que se esconden detrás de ellas”, explica la sinopsis de la película.

2. Ladronas

Esta obra es una comedia de acción que relata la historia de Carole (Laurent) y Alex (Exarchopoulos), dos astutas ladronas con gran habilidad en su oficio y una cercana amistad de años. Cuando una de ellas decide dejar atrás su vida como fugitiva, ambas optan por llevar a cabo un impresionante atraco de despedida.

3. Venganza

La sinopsis oficial de la película disponible en Netflix describe: “La vida de un operador de quitanieves da un vuelco cuando su hijo muere en circunstancias extrañas y, para vengarse, comienza una matanza contra un cartel de drogas local”.

Venganza relata la historia de un padre que venga a su hijo al matar a una asociación.

4. El lugar de la esperanza

Esta película de origen irlandés se centra en la historia de Sandra, una joven madre soltera que decide escapar un día de su abusivo ex junto con sus dos hijas, enfrentándose al corrupto sistema inmobiliario. Estrenada en 2020, recibió numerosos elogios en el Festival de Cine de Sundance y vuelve a destacar en las recomendaciones de Netflix tres años después de su lanzamiento.

El lugar de la esperanza relata la historia de una mujer que decide escapar junto a sus hijos del abuso de su pareja.

5. El negocio del dolor

La película busca narrar una historia basada en hechos reales, dirigida por David Yates y con un guion a cargo de Wells Tower. Con una duración de dos horas, se basa en el artículo de 2018 de la revista The New York Times, The Pain Hustlers de Evan Hughes, y en su posterior novela The Hard Sell, publicada en 2022.

6. Tierra

Dirigida por Robin Wright, esta película dramática marca el debut de la actriz como directora. Protagonizada por Wright, Demián Bichir y Kim Dickens, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero del 2021 y fue lanzada en los Estados Unidos ese mismo año.

Tierra es una producción dramática dirigida por la actriz Robin Wright.

7. Hermana Muerte

En la España de la posguerra, Narcisa (Aria Bedmar), una joven novicia con habilidades sobrenaturales, comienza a trabajar como profesora en un antiguo convento, ahora convertido en colegio para niñas. A medida que pasan los días, los extraños sucesos y las cada vez más inquietantes situaciones la llevan a desentrañar los secretos que rodean al convento y acechan a sus residentes.

8. La última puerta

La última puerta es una de las películas más destacadas del último siglo para Johnny Depp. Antes de encarnar al famoso Capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe, el actor estadounidense protagonizó este filme de temática sobrenatural dirigido por Roman Polanski. Estrenada en el 2000, esta película de terror es una adaptación de la novela El club Dumas del actor español Arturo Pérez-Reverte.

'La última puerta' es una película de terror que se adapta a la novela 'El club Dumas'.

9. Terror en el mar

Este thriller de suspenso tiene como protagonistas a Madalina Ghenea y Ed Westwick, conocido por su icónico papel como Chuck Bass en la exitosa serie Gossip Girl. Westwick, ya demostrando su versatilidad como actor, promete una actuación inolvidable en este nuevo territorio.

Terror en el mar es una película de suspenso en las profundidades.

10. Nyad

La película Nyad es una de las grandes apuestas de Netflix en el género biográfico. Dirigida por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, la plataforma de transmisión nos presenta la inspiradora historia real de una deportista que logró lo que parecía imposible.

LEA MÁS: Estas son las películas que Netflix eliminará de su catálogo