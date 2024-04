‘Scary Movie’ regresará a la pantalla grande con una nueva película

Recientemente, las productoras Paramount Studios y Miramax confirmaron que ya están trabajando en un nuevo filme de la franquicia Scary Movie, el cual está previsto para comenzar a rodarse a mediados de este 2024 y ser lanzado en 2025.

Miramax financiará totalmente la producción, mientras que Paramount se encargará de la distribución mundial, según varios sitios estadounidenses como Variety.

Aunque no se dieron más detalles al respecto, los fans desean ver de nuevo a la actriz estadounidense Ana Faris al frente de la producción debido a su participación en la mayoría de las entregas anteriores. Por otro lado, se especula que las películas en las que podría basarse la nueva trama son: Five Nights at Freddy’s (2023), Smile (2022) y Megan (2023).

Hubo un tiempo en el que la industria del terror temblaba ante la comedia, pues no importaba qué tan aterradores fueran sus estrenos, todos terminaban convirtiéndose en divertidos chistes gracias a la saga de Scary Movie.

La primera de estas cintas se estrenó en el 2000, parodiando a uno de los asesinos favoritos de Hollywood: Ghostface de la franquicia Scream (1996), y la taquillera Sé lo que hicieron el verano pasado (1997). En su llegada a los cines se convirtió en todo un éxito, por lo que se decidió hacer otras cuatro entregas.

La última de estas películas vio la luz en 2013 y, aunque se burlaba de grandes historias pertenecientes a la franquicia Actividad paranormal, no tuvo la misma aceptación que sus predecesoras.

