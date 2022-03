¡Santos afiches! Vea los artes que el tico Dan Mora dibujó para ‘The Batman’

El ilustrador costarricense Dan Mora arrancó el 2022 cumpliendo un sueño. A inicios de este año el estudio Lineage Studios lo buscó para que diseñara un póster promocional para la película The Batman.

El artista, de 34 años, no dudó en aceptar la propuesta no solo porque era una valiosa oportunidad para mostrar su trabajo, sino porque él es un gran fan del superhéroe protagonista del nuevo filme de Warner Bros.

“Las oportunidades siguen apareciendo y cada día me salen trabajos que nunca me imaginé. Por ejemplo, nunca me imaginé que yo iba a hacer los pósteres para una película de Batman. Jamás, eso nunca me pasó ni por la mente. Y yo, además, soy superfan de Batman; estaba ansioso por ver la película y que me dieran esa oportunidad fue una maravilla”, reconoce.

El artista costarricense Dan Mora es ilustrador desde hace nueve años.

Dan comenta que en un inicio solamente tenía que entregarle al estudio un boceto de póster. Sin embargo, para que ellos pudieran elegir cuál de sus ideas les gustaba más, el costarricense hizo cuatro diferentes versiones.

Para su sorpresa, el estudio no eligió solo uno, sino que acogió tres de las cuatro propuestas.

“Fue una gran sorpresa y también una experiencia muy bonita. Además, trabajar con ellos fue muy fácil, en el sentido de que entre ellos, Warner y yo hubo muy buena relación. Pero sí hubo muchas pruebas y fue difícil con el personaje y los detalles, porque había que ser muy fiel a los trajes de la película y hay muchos detalles que uno pasa por alto, y eso fue un poquillo complicado, pero a la vez muy bonito”, explica.

Cuando el estudio le dijo que quería los tres pósteres, el ilustrador tico solo pensó en las cuatro semanas que le iban a dar para poner manos a la obra, pues estaba contra el tiempo. El artista explica que en ese tiempo normalmente se puede tener finalizado uno de los carteles, pero en este caso iba a tener prácticamente solo una semana para cada diseño.

De todas formas, no estaba dispuesto a dejar pasar la ocasión.

Dan Mora dibujó tres de los pósteres de 'The Batman' en cuestión de cuatro semanas. (Captura)

“Eran cuatro semanas en total y hacer un póster en cuatro semanas está bien, es un buen tiempo... pero me pidieron tres diferentes.

“Y ellos primero me preguntaron que si yo estaba interesado en hacer los tres y obviamente yo quería hacer los tres. Entonces me apuré para sacarlos todos a tiempo, entregaba uno por semana; y bueno, yo creo que sí les gustó”.

El último de los pósteres lo entregó a mediados del pasado mes de febrero, luego de que le pidieran algunos cambios que Dan define como unas “cosillas muy simples”.

Mora ya tiene nueve años de ser ilustrador para firmas internacionales y asegura que cada oportunidad que ha tocado a su puerta la ha aprovechado al máximo, pues sabe que todas le han permitido crecer como profesional.

“Llega un punto en la carrera en donde salen metas y objetivos que uno nunca se planteó y esas son experiencia diferentes, porque a veces uno tiene una meta y puede ser que se cumpla o puede ser que no, pero es una meta para uno, por la que uno trabaja. Pero cuando salen proyectos que tal vez uno nunca contempló y que son buenos profesionalmente, reafirman que todo el trabajo ha valido la pena”, asegura.

Esta no es la primera vez que Mora dibuja a Batman. De hecho, el costarricense es el encargado de dar vida a este mismo superhéroe en la saga Future State, una serie de cómics limitada que DC Comics estrenó en el 2021 y que trata de historias aparte de sus publicaciones regulares, cuya trama se desarrolla en un futuro posible del Universo DC.