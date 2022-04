‘Río’ de ‘La casa de papel’ y también actor de ‘Élite’ muestra desconsolado cómo se quemó su hogar

“No lo puedo creer”, dice Miguel Herrán en una historia de Instagram en la que, desconsolado, muestra un incendio en su casa. El español, conocido por sus papeles de Christian Varela en la primera temporada de Élite, y de Río en la serie La casa de papel, ambas de Netflix, compartió devastado lo ocurrido en su hogar y cómo el fuego acabó con todo a su paso.

“No lo puedo creer. Hostia. Mi (...) casa”, dice compungido el actor, de 25 años, en un video de poco más de un minuto en el que muestra afligido las llamas que consumían su hogar antes de que llegaran los bomberos y en las condiciones en las que quedó tras la actuación del personal de emergencias.

Más tarde, mostró más imágenes en las que muchas de sus pertenencias se ven consumidas por el fuego.

Miguel Herrán conversó con ¡Hola! y comentó cómo se enteró del traumático acontecimiento y la forma en que logró ponerse a salvo.

“Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación”, declaró.

Miguel Herrán, conocido por sus actuciones en 'Élite' y 'La casa de papel', mostró cómo se quemó su casa. Foto: GDA

Hasta el momento se desconoce si esta era la vivienda principal del joven o si forma parte de sus propiedades, ni cuáles fueron las causas del siniestro. Las autoridades no han emitido ninguna comunicación al respecto, aunque en las publicaciones se escucha el sonido de radioteléfonos, que corresponderían al personal de emergencias, dice El Tiempo.

El ganador del premio Goya del 2016 mostró horas después que estaba en un lugar seguro. “Estos si son buenos días”, escribió en un video en el que mostraba a sus dos perritos a salvo y en el que cuenta que afortunadamente las pérdidas solamente fueron materiales.