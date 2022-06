Reese Witherspoon revela que visitó Costa Rica para vivir experiencia de bienestar

La actriz Reese Witherspoon se enamoró de Costa Rica. Así lo dio a conocer luego de compartir un video en su Instagram en el que habla de las grandiosas experiencias que vivió en el país.

“Tres días en Costa Rica con las mujeres más increíbles. Me siento como una nueva mujer”, escribió en el reel en el que muestra algunas de sus vivencias en suelo nacional. En la publicación, Reese, conocida por su papel en Legalmente rubia y más recientemente por su trabajo (junto a Jennifer Aniston) en la serie The Morning Show, etiquetó a la organización The Well, conocida por su oferta de bienestar.

Reese Witherspoon durante su reciente visita a Costa Rica. Foto: Capturas de pantalla

Esta vez, el bienestar lo encontraron ella y otras mujeres, entre ellas la escritora Cleo Wade, en Costa Rica.

Reese Witherspoon cuenta en su publicación cómo disfrutó del delicioso café, de practicar de senderismo a diario y de su encuentro con la jungla. Además, resalta lo relajante que fue su paso por en el spa, el lindo hotel y mostró imágenes de la variedad de frutas que se encuentran en el país, entre ellas, mamón chino. Ella destacó la buena comida y contó que tuvo una maravillosa cena.

En el video corto la actriz aparece caminando por el bosque, contemplando ríos (donde cuenta que nadó y se divirtió) y una pequeña catarata. Adicionalmente, se muestra cerca de una avioneta a su llegada, cruzando un puente colgante, en el interior del hotel con enorme piscina y alrededor de una fogata. Todo “junto a maravillosas mujeres”, insistió.

“Amo mucho Costa Rica”, dijo al final de su video publicado en Instagram, donde es seguida por casi 28 millones de usuarios.

El destino favorito de las celebridades

La artista estadounidense, de 46 años, se suma a una larga lista de celebridades que han visitado Costa Rica recientemente.

Este 2022, famosos de talla mundial han encontrado en Costa Rica el destino ideal para disfrutar de su tiempo libre. Una de las visitas más sonadas fue la de Angelina Jolie, quien arribó a Costa Rica el 30 de diciembre del 2021. Ella viajó en compañía de sus hijos Maddox Chivan y Pax Thien Jolie-Pitt, de 20 y de 18 años, respectivamente.

Durante los primeros días de este año también disfrutó de Costa Rica el famoso actor Tom Cruise. El estadounidense estuvo por la zona del Pacífico.

Asimismo, la cantante Paulina Rubio recibió el año en el país. Su llegada se registró el 1.° de enero.

Su compatriota, la actriz mexicana Aislin Derbez, fue otra figura del mundo del entretenimiento que vino a pasarla bien en Costa Rica, desde el 14 de enero. En sus redes sociales compartió muchos detalles de la visita, tiempo en el que aprovechó para relajarse en Santa Teresa, en Cóbano.

Aparte de Aislin, otro actor que vino de paseo es Ashton Kutcher, de 43 años, y quien ingresó a Costa Rica el 26 de enero.

A la lista se suman Tom Brady, su esposa Gisele Bündchen (quienes tienen una casa en el país); y más recientemente Gwyneth Paltrow.