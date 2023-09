Príncipe Harry y Meghan Markle bailan felices en concierto de Beyoncé

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, fueron captados muy sonrientes en uno de los conciertos que la famosa Beyoncé presenta en Estados Unidos, como parte de la gira Renaissance.

La pareja, que reside en California, estuvo en uno de los palcos privados del recinto en el que se llevó a cabo el espectáculo, en el que bailaron juntos toda la noche y las cámaras los mostraron al mundo entero.

Los duques de Sussex estuvieron acompañados por la madre de la actriz de Suits, Doria Ragland, así como por Abigail Spencer, una amiga cercana de la familia.

Meghan lució una enagua plateada, mientras que el hijo menor de la princesa Diana optó por un traje en color gris. Su ropa no es una casualidad, tomando en cuenta que la intérprete Single Ladies y If I Were A Boy había pedido a los fans asistir a sus show en tonos plateados para celebrar su cumpleaños número 42.

La asistencia de los duques al concierto de Beyoncé confirma la buena relación que existe con la cantante, quien anteriormente le había escrito a la actriz luego de su explosiva entrevista con Oprah Winfrey, en la que tanto ella como el príncipe hablaron sobre la familia real.

El mensaje decía que Meghan “fue seleccionada para romper maldiciones generacionales que necesitan ser curadas”.

Y aunque los duques se hicieron virales por bailar durante el concierto de Beyoncé, la realidad es que no fueron los únicos que asistieron a la exitosa gira de la cantante.

Celebridades de Hollywood como Zendaya y Tom Holland, Christina Aguilera, Chris Rock, Lizzo y la familia Kardashian se vistieron de plateado para disfrutar del espectáculo de la diva pop internacional y festejar con ella su cumpleaños.

Estas son algunas de las fotografías que la farándula compartió previo o durante el concierto de Beyoncé.

Katy Perry colgó una serie de fotografías y videos del concierto y le dedicó un mensaje a la cantante que decía: "gracias por haber nacido para que todos podamos ser mejores". (Captura Instagram)

La familia Kardashian asistió al show en una limusina en la que iban Kim, su hija North West, Khloe y su mamá Kris Jenner. También estaba Penélope Disick (hija de Kourtney). (Captura Instagram)

Cynthia Erivo compartió un selfie muy sonriente durante el espectáculo que ofreció la diva pop. (Captura Instagram)