“El negocio este año ha estado demasiado bajo. Hay poca gente. No es lo mismo que los años anteriores. El año pasado y antepasado hubo más gente. La gente ya no viene a disfrutar en familia. Desde el día del tope, que es cuando vienen más personas, nos dimos cuenta de que no era buena señal. Tenemos esperanza de que todo mejore a partir del otro fin de semana”, comentó la trabajadora del toldo en el que por 1.000 colones las personas pueden jugar y ganar electrodomésticos, dinero o grandes osos de peluche.