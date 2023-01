Piqué explota contra paparazi que reveló a Shakira su infidelidad con Clara Chía

Si hay alguien que Gerard Piqué trae “entre ceja y ceja” es al fotógrafo español Jordi Martin, un paparazi que ha dado a Shakira muchos detalles de su infidelidad con Clara Chía.

En los últimos meses, la información de este paparazi ha sido retomada por muchos medios que han contado la historia de desamor de la pareja; sin embargo, al exfutbolista no le hace ninguna gracia que Jordi le siga dando cobertura a su vida. De hecho, a través de videos y fotos, Martin ha contado detalles no sólo de la relación de Piqué con Clara, sino de una nueva supuesta infidelidad de Gerard con una joven abogada.

Jordi Martin ha dicho que es amigo de Shakira, así que él le ha contado todo lo que ha descubierto persiguiendo a su ex, como cuando en diciembre Gerard y Clara no sólo celebraron las fiestas decembrinas con los asistentes de la empresa Kosmos, sino que también habrían festejado su primer aniversario, según dijo Jordi.

La relación entre Clara Chía y Gerald Piqué habría sido expuesta a Shakira por el fotógrafo Jordi Martí. (Hola)

Hace unos días, cuando Gerard compartió en Instagram la primera foto oficial con Clara Chía, Jordi comentó la instantánea pidiéndole algo muy especial: que lo invitara a la boda.

Luego, en Twitter, Martin exhibió cómo Piqué está muy interesado en sus publicaciones, al mostrar una captura de foto de las personas que vieron sus últimas historias de Instagram, uno de ellos es el exjugador del Barcelona F. C.

“Me vigila mi mejor amigo”, publicó en tono de burla el paparazi.

Piqué también contestó a esa publicación: “Deja las drogas, la cocaína es muy jodida”.

Me vigila mi mejor amigo 🤦‍♂️😁 pic.twitter.com/mopF4VsN65 — Jordi Martin (@jmpaparazzo) January 27, 2023

Este encontronazo público provocó que los cibernautas tomaran partido. Mientras algunos defendían a Jordi Martin y Shakira, otros hacen lo mismo con Piqué y a Clara Chía.

“Una canción más y empezará a responder a los fans de Shakira”. “No soportaste claramente”. “Otra observación: finge que no te importa nada pero responde a este tuit demostrando que estás pendiente a Jordi. No eres bueno haciendo el papel de indiferente”. “Espero que Jordi Martin no caiga en el juego, este tipo no es buena persona, con sus acciones lo demuestra, qué bueno que ayudó a Shakira a quitárselo de encima”, se lee entre los muchos comentarios.

Los memes al respecto, por supuesto no podían faltar.

