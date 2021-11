¡Orgullo tico! El estudio costarricense Fair Play Labs es nominado a los premios del año en videojuegos

Al ser el estudio encargado de la producción Nickelodeon All Star Brawl, todo un fenómeno que unió a las series del canal de cable en un juego de peleas, el estudio costarricense Fair Play Labs ya había hecho historia grande.

¡Pero aún había más! El estudio tico de videojuegos alcanzó este martes 16 de noviembre otro importante hito, pues su juego Nickelodeon All Star Brawl fue anunciado como nominado al Game of the Year (GOTY) 2021, en la categoría de mejor videojuego de pelea.

Nick All Star Brawl ha tenido buena acogida en ventas y crítica. Foto: Fair Play Labs. Nick All Star Brawl ha tenido buena acogida en ventas y crítica. Foto: Fair Play Labs.

“Estamos honrados y emocionados por esta nominación. Pueden votar por nosotros”, escribió el estudio en su cuenta en Facebook. Para ser parte de la votación, puede ingresar al sitio web del GOTY: www.thegameawards.com.

En sus doce años de existencia, Fair Play Labs ha desarrollado decenas de proyectos propios, pero sobre todo destacan trabajos para grandes compañías internacionales como Walt Disney, Mighty Play e incluso el Real Madrid.

La competencia

El videojuego Nickelodeon All Star Brawl comparte la categoría de de mejor videojuego de pelea con Demon Slayer - The Hinokami Chronicles, Guilty Gear -Strive-, Melty Blood: Type Lumina y Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown.

Nickelodeon All-Star Brawl es un videojuego de lucha que cuenta con personajes de las series de Bob Esponja, Avatar: La leyenda de Aang, Invasor Zim, Las Tortugas Ninja, Catdog, Danny Phantom, Hey Arnold! y Rugrats, entre otros títulos clásicos.

Se trata del primer videojuego de consola de programas de Nickelodeon, después de la larga serie de juegos de navegador y móviles. Está disponible en las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.