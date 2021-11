Netflix estrena ‘Arcane’, serie inspirada en ‘League of Legends’

Siempre se ha dicho: adaptar videojuegos al cine o a la televisión es un reto mayúsculo. Son escasos los títulos que han generado nuevas fanaticadas (tal vez Resident Evil sea el ejemplo más satisfactorio), pero es usual encontrar obras decepcionantes en cuanto a adaptación se refiere.

Este sábado Netflix estrenó Arcane, serie inspirada en el influyente videojuego League of Legends, para buscar sacudirse de esa suerte de maldición y complacer a millones de fanáticos en el mundo.

Jinx es quien encabeza la historia en la serie. Acá en el póster promocional de 'Arcane', serie de Netflix inspirada en el popular juego LoL. Foto: Netflix

La historia

Arcane presenta la a historia de Jinx y de su hermana Vi, personajes insignes de este título de videojuegos.

Lanzado en el 2009, League of Legends es un juego de campo de batalla multijugador en línea en el que dos equipos de cinco jugadores luchan por el poder y la tierra. Lo hacen a través de diferentes tipos de personajes jugables, llamados Campeones.

Este juego se ha transformado en un clásico en el mundo de los deportes electrónicos. Para su debut televisivo, la serie quiere explorar las historias de origen de varios de los campeones notables de League of Legends.

Ambientada en la región utópica de Piltover y el subsuelo de Zaun, Arcane sigue a las hermanas Jinx y Vi, y la dramática cadena de eventos que las convirtió en algunas de las campeonas más poderosas de Runaterra. Mientras las hermanas buscan reunirse, un poder oscuro provoca violencia y caos, amenazando con mantenerlas separadas.

La serie explorara la infancia de ambas descubriendo el mundo en que se crían. En el videojuego, ambos personajes son rivales, ya que Jinx se convirtió en la criminal más buscada de la ciudad Piltover, mientras que Vi es la encargada de la justicia en la ciudad de Zaun.

La protagonista Jinx, en uno de los fotogramas de la serie.

Piltover es una ciudad comercial próspera, mientras que Zaun es tierra de personas desfavorecidas. Ambas protagonistas desarrollan historias en estas tierras y desarrollan una crítica social en cada una de sus aventuras.

Para el periodista de entretenimiento, David Rodríguez, la serie tiene calidad de sobra para triunfar.

“Recursos cinematográficos no faltan y la serie siempre trata de impresionar mediante planos muy estéticos, desenfoques bien medidos y ese uso del color saturado que acompaña muy bien al guión. Ni mucho menos hay relleno y las tramas que se presentan son realmente emocionantes, teniendo en cuenta que vemos todo a los ojos de unos niños. Y no estamos ante una serie infantil, Arcane no tiene problemas en mostrar violencia y temas adultos cuando es necesario”, manifestó el periodista en su reseña en el portal HobbyConsolas.

“Riot Games ha querido que Arcane sea un producto que vaya más allá de los jugadores de League of Legends. No sabemos si logrará esa ambiciosa meta, pero desde luego, esta serie cuenta con todo lo necesario para resultar atractiva a cualquiera que tenga un mínimo de interés”, agregó, dándole una calificación de 88, sobre 100 puntos posibles.

En esa línea, las críticas para Arcane han sido más que sobresalientes en todo el mundo. En el sitio metacritic.com, que hace un promedio de todas las calificaciones de los expertos alrededor del orbe, la nueva serie ostenta un 9.2 de 10 posibles.

El experto Joel Keller, de Decider, es uno de los críticos que aprueba la producción con contundencia: “Incluso si no eres un jugador, o un fan de League of Legends, Arcane será más que entretenido y te mantendrá enganchado, con una historia interesante respaldada por una animación increíble”.