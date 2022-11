Murió Kevin Conroy, voz de Batman, a los 66 años

El actor Kevin Conroy, conocido por dar voz a Batman a lo largo de tres décadas, falleció este jueves 11 de noviembre.

La noticia fue confirmada por medio de la página web de DC, que publicó un comunicado y rindió homenaje al actor de doblaje, a quien calificó como “la voz más querida de Batman en la historia animada del personaje”.

Conroy interpretó al superhéroe por primera vez en 1992, en la producción Batman: The Animated Series, que estuvo al aire hasta 1996. Posteriormente, interpretó al Caballero de la Noche en series como Batman Beyond y Justice League; y películas como Batman: The Killing Joke, Batman: Gotham Knight, Batman & Mr. Freeze: SubZero y Batman: Mystery of the Batwoman.

Kevin Conroy interpretó a Batman en más de 60 producciones.

“Estableció récords que nunca se romperán como la voz por excelencia de Batman, dando vida animada al superhéroe en casi 60 producciones diferentes, incluidas 15 películas -entre ellas Batman: Mask of the Phantasm-; 15 series animadas con casi 400 episodios y más de 100 horas de televisión; así como dos docenas de videojuegos”, publicó DC.

El actor, quien nació el 30 de noviembre de 1955, en Westbury, Nueva York, era conocido por ser un hombre cálido, amable, un buen amigo y con gran cercanía hacia los fans.

Estudió en The Julliard School, donde tenía como compañero de cuarto a Robin Williams, detalla DC.

(Video) Vea el tráiler final de ‘Crisis on Infinite Earths’

“Kevin trajo una luz con él a todas partes. Ya sea en la cabina de grabación dándolo todo, o alimentando a los socorristas durante el 11 de septiembre, o asegurándose de que todos los fanáticos que alguna vez esperaron por él tuvieran un momento con su Batman. Un héroe en todo el sentido de la palabra. Insustituible. Eterno”, dijo Paul Dini, productor de Batman: The Animated Series en el mismo comunicado.

Según publicó DC, Conroy estaba batallando con un cáncer al momento de su muerte.