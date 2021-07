“Me gusta hacer videos porque a veces a la gente le da pena hacerlos y a uno no le tiene que dar pena. A mí más bien me divierte hacer estas cosas. A veces veo a youtubers que lo hacen, por eso me gusta mucho. Yo quiero ser youtuber, influencer, tener muchos seguidores como mi mamá que promociona marcas. También me gusta que me lleguen regalos, me han llegado por mi mamá. Pero ahora me gustaría que me lleguen a mí y sea yo quien los promocione”, dice con claridad Mía.