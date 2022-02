‘¿Me la pone para grabar?’: Rooper Alvarado vuelve por un día a ‘Concierto para enamorados’

El locutor Roberto Alvarado, mejor conocido como Rooper, regresará a la radio este lunes 14 de febrero para revivir su recordado programa Concierto para enamorados, el afamado espacio radial de la desaparecida Radio Uno con el tantas parejas se prodigaron su amor durante las décadas de 1980 y 1990.

Se trata de una emisión especial para celebrar el día del amor y la amistad que IQ Radio 97.9 FM, emisora del Grupo Omega, trasmitirá de 2 p. m. a 5 p. m. y que también contará con la participación del experimentado locutor Lando Aguilera.

“Todo lo yo hago me da un gozo, he aprendido a gozar todo lo que hago y hacer este programa es como ir a otro lado donde me encuentro con los amigos y tengo recuerdos. Entonces eso y el poder escuchar y compartir con la gente me da gozo, porque cada vez que hacemos el programa nos damos cuenta que el público tiene sus recuerdos. Eso es muy bonito porque de una u otra manera logramos calar en el corazón de la gente que ahora ya no está tan joven como cuando nos escuchaba pero sigue recordando esos momentos de su juventud”, comenta Alvarado.

Rooper Alvarado se retiró de la radio en el 2008 para dedicarle su vida a Dios. (Captura )

Rooper Alvarado, de 64 años, estuvo a cargo de Concierto para enamorados por 14 años y hasta que la extinta Radio Uno lo sacó del aire, en febrero del año 2000.

Este era un espacio muy popular y, según Rooper, esto se debía a que “quien hacía el programa era la gente: con las llamadas que nos hacía, las anécdotas que contaban, las canciones que pedían o lo que le externaban a su ser amado”.

“Eso fue lo que hizo que el programa fuera un éxito y lograra romper récord de audiencia”, agrega.

[ Roberto Alvarado: Nacido de nuevo ]

Durante las tres horas que estará al aire, Concierto para enamorados programará música, realizará concursos, dinámicas y contará con secciones originales.

Alvarado se había retirado de la radio en el 2008, sin embargo, afirma que siente un “gran cariño” por Grupo Omega y por ello accedió a regresar al espacio en este programa especial. De hecho, reveló que este es un trabajo que hace ad honorem ,precisamente por lo que representa esa empresa radiofónica en su vida, pues se retiró como locutor allí.

Esta no es la primera vez que la emisora lo invita a realizar el programa, pues en varias ocasiones ya lo habían toma en cuenta para hacer el programa del 14 de febrero. La última ocasión fue en el 2020, en el que también había presentado junto a Aguilera.

“Ahora la gente me escribe y escribe a la radio emocionada por este programa que vamos a hacer. La gente tiene un magnífico recuerdo del programa, sobretodo porque se identifica con una época en que fueron adolescentes, en que iban al colegio, a la universidad y que sin duda alguna marcó. Eramos sus amigos y la radio era esa que los acompañaba mientras estudiaban, o mientras venían en el bus con su walkman y eso era lo precioso de la radio”, añade.

Lejos de la radio

El exlocutor se había alejado de los micrófonos hace 13 años para entregarle su vida a Dios. De hecho, con total transparencia, Rooper revela que regresar a la radio es una oportunidad para llevar su mensaje propio a los radioescuchas.

Rooper Alvarado trabajó como locutor de 'Concierto para enamorados' por 14 años. (Herbert Arley)

“Siempre hay un propósito con todo, entonces no es solamente escuchar a las personas que van a participar , porque quien siempre ha hecho ese programa es el público, y programar sus canciones, sino que es la maravillosa oportunidad de hablarle al público de un amor maravilloso, de un amor perfecto que está fuera de este mundo pero a disposición de todos y que es precisamente el amor de Dios”, afirma.

Lejos de la radio, Rooper Alvarado se dedica a “aprender, enseñar y proclamar la palabra de Dios”, por medio del ministerio Amor en Cristo.