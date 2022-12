Luisito Comunica puso a prueba la rigidez de algunas normas de Qatar

Luisito Comunica lo hace de nuevo en Qatar, esta vez puso a prueba algunos mitos o prohibiciones en aquel país. El creador de contenido mostró en un video de poco más de 20 minutos algunas cosas que no necesariamente están prohibidas, como el hablar con mujeres en la calle o fumar.

“Me gustaría hablar sobre algunos mitos que se han encargado de esparcir las noticias a nivel internacional, algunos de los cuales sinceramente me parece muy exagerado al punto en el que lo han llevado de verdad muy amarillistas, entremos un poco a detalle”, dijo.

¿Lo pueden llevar a la cárcel por fumar en las calles de Qatar?

El “youtuber” se mostró en las calles de Qatar y rodeado de policías (al parecer de tránsito) mientras comienza a fumar. Aunque Luisito no consume tabaco por lo regular, según dijo, lo hizo para mostrar que se exagera al decir que no se puede hacer libremente en dicho país.

No obstante, al momento de grabar en la calle demostró que sí es real que no se puede realizar esto, aunque no es algo con alguna penalización más que borrar los videos, como se aprecia en el video al momento que un policía le pide hacerlo.

Prohibido hablar con mujeres en Qatar

Mucho se ha dicho en redes sociales que está prohibido hablar con las mujeres en Qatar. Ante esto, el influencer mostró lo contrario y resaltó que las personas, de nuevo, exageraron con dicha norma, pues muestra en el video que una mujer le da indicaciones para llegar a un lugar.

¿Es posible entrar a las Mezquitas si eres turista en Qatar?

El influencer mostró que sí es posible acudir a las Mezquitas siempre que se sigan las reglas de cualquier persona que entra. Lo que es importante, y señala en el video, es que no se puede entrar al lugar portando objetos de otras religiones, por respeto.

Sus seguidores agradecieron su aclaración sobre estos mitos o prohibiciones en Qatar y lo dejaron ver en sus comentarios: ”Luisito, el video más coherente que he visto sobre Qatar, con razón estás en el lugar que estas”.

“Hemos vivido aquí por ocho años y la verdad tantas cosas falsas se dicen por ahí, que nada que ver, en el lugar que estabas es Lusail y esa zona es nueva, aún no se inaugura, por eso viste todo vacío. Es la zona que ahora mismo se está desarrollando”.

”Gracias Luisito por compartir este tipo de contenido, no se debe especular de las religiones y reglas de cada país, la base es el respeto, y lo más adecuado es que, si no se está de acuerdo con la forma de vida de un sitio, no se va y ya...”, escribió otro usuario.

