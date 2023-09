Lele Pons en nueva aventura: participará de la nueva temporada de ‘Dancing with the Stars’

Lele Pons es una de las 32 participantes de la nueva temporada del programa y concurso de baile "Dancing with the stars"

Lele Pons es una de las 32 concursantes de la nueva temporada de Dancing with the Stars, de la cadena televisiva ABC. La influencer dio la noticia a través de su cuenta de Instagram.

“Hola amores, estoy en Dancing with the Stars. Esto es para ustedes. Los quiero mucho. Espero que me vean y que disfruten de nuestro baile. Un beso, les envío un beso enorme”, expresó Pons a través de un video en su perfil de Instagram, donde tiene más de 53 millones de seguidores.

Lele Pons, quien se casó en marzo con el cantante Guaynaa tendrá como compañero de baile profesional a Brandon Armstrong, quien ya ha bailado en el programa con estrellas como Tinashe.

El elenco completo del próximo ciclo del programa televisivo se reveló este miércoles 13 de septiembre, durante la transmisión de Good Morning America.

De inmediato, una de las amigas de la venezolana de 27 años, Paris Hilton, le envió un mensaje en medio de la ceremonia del anuncio.

“No puedo esperar a verte en Dancing with the Stars. Sé que lo vas a hacer genial. Te quiero, hermana, y te veré pronto”, afirmó la socialité.

Además de Pons, figuran entre las estrellas que compiten por el trofeo “Mirrorball” de la temporada 32, una ganadora del Óscar, un ganador del Grammy y muchas estrellas de programas de reality shows.

Personalidades conocidas incluyen a los actores Alyson Hannigan de la serie How I Met Your Mother, la oscarizada Mira Sorvino, de la película Mighty Aphrodite y Barry Williams de The Brady Bunch. También destacan Matt Walsh, de Veep, Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears y protagonista de Zoey 101, y Xochitl Gómez de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Además, competirán las estrellas de programas de telerrealidad Charity Lawson de The Bachelorette, Harry Jowsey de Too Hot to Handle, Ariana Madix, conocida por el programa Vanderpump Rules, y Mauricio Umansky, quien participa en The Real Housewives of Beverly Hills.

Completan la lista la supermodelo Tyson Beckford, el cantante Jason Mraz y el futbolista profesional Adrian Peterson. Dancing with the Stars comienza el 26 de septiembre a través de ABC y Disney+.

