Jero Freixas y Jose de Cabo: Desde un clóset a la futbolocura

Jero Freixas y su esposa Jose de Cabo vinieron a Costa Rica invitados por el Sporting FC. La pareja planea volver pronto con su obra de teatro. (JOHN DURAN)

El Jero y la Jose de la vida real se parecen en algo a los que se muestran en los videos con millones de reproducciones que los han hecho celebridades de las redes sociales. Él es el impulsivo, el del “vamos con todo” y ella es el cable a tierra, la que sopesa todos los escenarios. Eso sí, ambos aclaran que lo que se ve en cámara son personajes, exagerados en sus cualidades y defectos en virtud de la comedia.

Jero Freixas y Jose de Cabo son esposos, actores, gente de teatro y los papás de Rita y Ramón. Su clóset es uno de los más conocidos de Latinoamérica pues ahí se han desarrollado muchos de los diálogos sobre fútbol y vida de pareja que publican en Instagram, Tiktok y demás plataformas, donde sus seguidores se suman por goleada un día sí y el otro también. Él interpreta al hincha recalcitrante para el que el fútbol es pan y religión; ella es la contraparte que lo aterriza y constantemente le recuerda que él no es amigo de Messi ni jugador profesional... ni siquiera un buen amateur.

Lo que parece una espontánea conversación futbolera matrimonial es en realidad una muy cuidada producción que ha venido mejorando conforme los “likes” le llueven a esta pareja argentina, especialmente después de un viralísimo video que hicieron a propósito del Mundial de Rusia 2018 en la que él la emprendía con un familiar al que se le ocurría casarse en medio de aquella algarabía deportiva.

Desde entonces, la combinación de fútbol y humor los ha hecho grandes, aún cuando ellos insisten en no creérsela. Hoy son conocidos en todos los países de habla hispana; las marcas comerciales los buscan (aunque la etiqueta de “influencers” les espanta), y los astros del fútbol reaccionan con emojis a sus publicaciones. Además, el éxito virtual les ha permitido materializar sus sueños teatrales, pues en su caso lo más gratificantes no son los “me gusta”, sino los aplausos de una audiencia en vivo.

Como buen futbolero, Jero siguió a la distancia el accidentado andar de la Selección de Costa Rica hacia el mundial de Qatar 2022. Por medio de una serie de videos dedicados al tema, pasar al repechaje frente a Nueva Zelanda fue su vehículo para conectar con el público tico y, actualmente, nuestro país se cuenta entre los principales mercados desde donde se consume el material que la pareja produce.

Esta afinidad tica con el futbolero matrimonio argentino fue bien aprovechada por el Sporting, club local que no será el más seguido pero sí el más pellizcado. La dirigencia del cuadro josefino se puso en contacto con ellos y juntos tejieron una divertida historia que tiene hoy a Jose y Jero en Costa Rica, justo para convertirse en los “fichajes” más sonados del Sporting.

Sobre esto y más, ambos conversaron con ‘La Nación’.

La pareja acepta que la expectativa de sus seguidores de cara a lo que harán sobre el mundial de Qatar 2022 es grande. La producción de material para esa época ya empezó para ellos. (JOHN DURAN)

Estas historias tan ancladas en el fútbol uno puede presumir que estaban con ustedes desde el inicio, que esos eran los diálogos que se daban en la casa. ¿Así fue como empezó?

Jero: Un poco pero no tanto. Soy futbolero, hincha de Independiente en Argentina, muy fanático de la selección argentina, de los mundiales, pero no la molestaba tanto a Jose con el fútbol. Obviamente en los videos hay mucha sal, mucha pimienta y ahí se trata de representar a todos los futboleros, a los más fanáticos, pero ni yo fui de molestarla con el fútbol ni ella de decirme “basta”.

Jose: Son personajes. En realidad lo del fútbol arrancó con el video viral del Mundial (Rusia 2018) y ahí nos dimos cuenta que era un tema que interpelaba a mucha gente, que podía funcionar, y fuimos desarrollando estos personajes que él es como el megafanático del fútbol y ella que es la castradora, que le dice que no...

Jero: Pero no es castradora. Cuando escribo los personajes trato de que no se vea la típica actitud de castradora sino de cable a tierra. Yo soy el obsesivo, el idealista, el todo o nada y ella es la cuerda de la relación, la que le dice no sos futbolista, no sos amigo de los jugadores, no podés ver todos los partidos. Es la que le pone más lógica a esta cosa disparatada, pues si los videos fuera solo yo hablando de esas locuras no tendrían ese éxito; hay muchos que se sienten identificados con el personaje de Jose.

Jose: Los personajes fueron surgiendo con el desarrollo de cada video.

Jero: El video del Mundial fue muy pensado. Yo venía entendiendo que la gente buscaba los videos de la pareja. Habíamos hecho un video en el que a mi personaje se le escapaba una flatulencia en el auto y había gustado mucho. Ahí entendí que esos videos eran los que funcionaban, así como los de actualidad. Y así fue como se me ocurrió el video del casamiento del primo durante el Mundial. Todavía hoy tratamos de no caer en la repetición, sino buscar videos originales.

Por dicha el fútbol siempre va dando eso, insumos nuevos...

Jero: Exacto. Por eso me gusta irme agarrando de la realidad. Por ejemplo, cuando Messi se fue del Barcelona era algo lindísimo para contar, que después de tantos años se rompía esa relación, y lo comparé con el divorcio ficticio de mis padres y pegó mucho. Esa es la idea, buscarle la vuelta al humor.

¿En qué momento se dieron ustedes cuenta que esto se había desbordado?

Jose: Con el video del Mundial, definitivamente, el que hicimos para Rusia 2018. Nosotros veníamos trabajando, teníamos nuestros seguidores pero con ese video se nos fue de las manos, nos escribían de Dubai, de China. Fue algo que no sabíamos manejar bien y fuimos aprendiendo con el tiempo, sobre la marcha.

Jero: Después, el desafío era no quedarnos solo con eso...

No ser un ‘one hit wonder’...

Jero: Exactamente. Me preocupaba ver cómo nos manteníamos después de semejante video exitoso y lo logramos. Desde entonces muchos videos se han viralizado. Hoy decimos ‘qué loco esto que nos esté pasando’: estar acá en Costa Rica y que nos salude la gente; que nos pidan fotos; ser conocidos internacionalmente; que nos llamen para trabajar acá; que nos siga Messi y (su esposa) Antonella, (Ángel) Di María y su mujer, Jorgelina (Cardoso), son cosas a las que no nos queremos acostumbrar, queremos que nos siga sorprendiendo todo lo lindo que nos pasa.

Justamente Antonella es una que les reacciona mucho...

Jose: Ella en todos los videos que los mencionamos siempre pone una carita (emoji), apoyándonos y se siente lindo. Hay momentos en los que Jero me pregunta si se van a a ofender y tenemos la confirmación de que no se ofenden, porque lo que hacemos les gusta y lo toman desde el amor y el cariño.

En estos diálogos de pareja ustedes tienen dos locaciones habituales: una es el carro, donde es normal que se den muchas conversaciones, y la otra, y que llama mucho la atención, es el clóset. ¿De dónde vino esa idea?

Jero: Tiene que ver con técnica y con los niños. Son dos lugares que tienen buen sonido, buena acústica y no necesitamos micrófono. Yo lo hago todo bien caserito; le digo a Jose ‘mi amor, pasó esto en el mundo deportivo, ya tengo algo pensado, vamos al clóset a grabar’ y ponemos el teléfono.

Jose: Ponemos el teléfono y abajo le ponemos cajas de pasta de dientes. Es muy caserito. Y los niños no entran al clóset.

Entonces es una cabina de grabación...

Jero: Es una buena cabina de grabación y tiene buena acústica porque hay mucha ropa, no rebota el sonido, se escucha bien, hay buena luz.

Esta relación de ustedes con Costa Rica se empezó a gestar en el repechaje mundialista y si bien se podía anticipar que iba a darse una buena reacción desde acá, parece que fue mucho más de lo esperado.

Jose: Por suerte nos suele pasar que las cosas funcionen más de lo que esperamos. Sabíamos que Costa Rica iba a reaccionar pero no esperábamos todo lo que recibimos. Tiene que ver con esto que dice Jero de seguir sorprendiéndonos, ser humildes, tener los pies en la tierra.

Jero: Veníamos recibiendo mensajes muy lindos de Costa Rica. No nos aparecía en los países con más seguidores pero sí hacían mucho ruido los ticos, nos escribían mucho. Yo ya quería hacer algo con Costa Rica, les quería dedicar un video en agradecimiento y venía siguiendo las eliminatorias de la Concacaf, venía haciéndole fuerza, aunque parecía que Costa Rica no pasaba. Cuando su selección pasa al repechaje fue una alegría enorme porque se viene un video bancando a Costa Rica y justo ahí nos contactan del Sporting y fue una señal. Hicimos los videos de Costa Rica, pegaron un montón y hoy su país en nuestras estadísticas de redes sociales aparece en el tercer lugar de donde más nos siguen, solo detrás de Argentina y México.

Ustedes, además de su trabajo en redes sociales, también tienen un espectáculo escénico. ¿Han pensado en viajar con su obra de teatro a otros países?

Jose: Sí, estamos trabajando con nuestro productor para llevarla a varias ciudades del mundo, y por supuesto a Costa Rica. No quiero decir fechas porque no la tenemos segura pero será cerca de fin de año. Queremos llevar la obra a todo el mundo pero igual tenemos dos hijos pequeños y no podemos viajar tanto.

Jero: Pero acá venimos. En setiembre u octubre, están definiendo el teatro, pero venimos con la obra. Está 85% confirmado. Es una obra muy divertida, es como un gran video; hablamos del futbolero, de las redes, y la gente se ríe sin parar.

Nosotros venimos del teatro, nos conocimos en el teatro. Somos actores de teatro y es lo que más nos gusta. Yo estaba en segundo año de artes dramáticas, ella en primero y nos conocimos en los pasillos. Es lo que siempre nos apasionó, estar arriba del escenario nos vuelve locos, es lo más lindo. Y esto (los videos) es lo que nos acerca a la gente para que vaya a vernos. El objetivo de hacer esto en las redes era crear un público que luego nos vaya a ver al teatro, que es donde más cómodos nos sentimos.

Actores de profesión, Jose de Cabo y Jero Freixas se conocieron cuando eran estudiantes de artes dramáticas. (JOHN DURAN)

Rusia 2018 los catapultó. Ahora viene otro Mundial que los toma en otra posición, y la expectativa es distinta. ¿Qué pueden adelantar de lo que viene de cara a Qatar?

Jero: Hay un poco de presión. Claramente se vienen muchos videos, hay muchos escritos ya. Nos agarra en esta posición donde yo, por ejemplo, desde la escritura, ya sé con qué se identifica la gente. Así que va a haber muchos videos sobre con quién te juntás a ver los partidos, los horarios, la otra selección a la que vas a apoyar.

Jose: Estamos trabajando y metiéndole cabeza a ir a Qatar, pues la gente nos dice que es obvio que tenemos que ir. Estamos viendo cuáles marcas nos acompañan y está en nuestra cabeza ir al Mundial.

Jero: Ir al mundial sería algo diferente; salir del auto, del clóset. Esperemos que se pueda concretar.

Ustedes están fichando aquí con el Sporting, un equipo que trabaja muy bien pero que no es el más popular. Incluso se podría decir que son el fichaje más notorio que ha hecho el Sporting en toda su historia.

Jose: Cuando nos contactó el Sporting lo que más nos atrajo fue el trabajo social que hacen, el educar a los chicos, ocuparse de que estudien, darles recursos.

Jero: La inclusión que hay en el club fue lo que nos conquistó. Lo que les interesaba era que mostráramos lo que el club hace socialmente, que este es el club con más títulos en lo académico, de estudio. Eso nos encantó.

Jose: La idea es lograr que el Sporting sea el segundo club de todos los ticos. Soy de Saprissa o de la Liga... y del Sporting, por esa otra parte que venimos a resaltar, el trabajo social que hacen.

Jero: Pensemos además que si fuésemos de Saprissa o la Liga, a gran parte del país no le gustaría. Sin embargo, al ser de un equipo más nuevo, que no tiene tanto protagonismo, eso genera simpatía, no genera enemigos futbolísticos. Hace un par de años del Saprissa me mandaron una camiseta y me la puse en unas historias de Instagram y la gente de la Liga me quería matar. Entonces vamos a ir con un club que no genere bronca.