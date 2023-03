Ferxxo: Estas son algunas de las caras conocidas que disfrutaron del concierto

Feid se lució la noche de este 11 de marzo, en el primero de sus dos conciertos en Parque Viva, en la Guácima de Alajuela. El colombiano llevó a casi 20.000 personas al límite de sus emociones y ofreció un show variado, enérgico y con el que mantuvo cantando y bailando a sus fans.

Varias caras conocidas de la farándula costarricense dijeron presente en esta primera entrega del esperado concierto, donde destacan figuras públicas como Kimberly Loaiza, Karina Ramos y Sharon Segura.

Le mostramos aquí algunas fotografías de los famosos que bailaron y disfrutaron del concierto del Ferxxo ayer en Parque Viva:

Sharon Segura y su novio Daniem asistieron al concierto con un grupo de amigos bastante grande, donde destaca la modelo Joha Yepes y el futbolista Carlos Hernandez. Mismo que disfrutaron del espectáculo a todo pulmón.

Sharon Segura asistió al evento acompañada de aproximadamente 10 personas. (Instagram)

La ex Miss Costa Rica Karina Ramos también dijo presente. En su look por supuesto que no podían hacer falta los famosos lentes de Ferxxo. Junto a una amiga (según lo que subió a sus redes sociales) la pasaron muy bien.

Karina Ramos no se pudo contener y asistió al concierto acompañada de una amiga. (Instagram)

Keyla Sánchez solo compartió una foto en sus redes, pero de que estuvo, estuvo. La guapa presentadora de televisión cantó y aprovechó este show para distraerse un rato, con un outfit mezclilla y un top verde.

Keyla Sánchez, disfrutó al máximo de Feid. (Instagram)

La siempre bella María Teresa Rodríguez se escapó a Parque Viva junto a su novio Alex. Esta presentadora de televisión utilizó un conjunto bastante llamativo, ideal para la ocasión.

María Teresa Rodríguez bien acompañada. (Instagram)

Kimberly Loaiza ganó con su maquillaje, la muy querida y recordada ex combatiente lució increíble para el concierto de Feid.

Kimberly Loaiza, maravilló con su presencia en el concierto de Ferxxo. (Instagram)

Brenda Muñoz, Miss Grand Costa Rica 2022 y reconocida influencer costarricense, no se guardó nada. La modelo Catalina Murillo, también cantó a todo pulmón los éxitos más pegados de Ferxxo.

Brenda Muñoz y Catalina Murillo dijeron sí a la irrechazable invitación de Ferxxo. (Instagram)

Este domingo 12 de marzo es la segunda fecha en la que los ticos podrán disfrutar de este espectáculo en el Parque Viva.