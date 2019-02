Mirá vos. Nadie sabe lo que no ha visto, por lo mismo nos llamó tanto la atención (para bien), ver al maquillista y polémico influencer Alex Badilla matriculado en el gimnasio del fortachón George Angulo, cuya cadena de gimnasios es icónica tras tantos años (y sucursales) en el mercado, y al que uno no asociaría con Badilla, a quien no imaginamos lleno de musculotes al estilo Popeye el Marino. Crasa ignorancia, pues resulta que Badilla decidió ponerse en las manos de George con objetivos específicos que no tienen nada qué ver con verse más grande, lo suyo va a ser marcarse más el abdomen, fortalecer las piernas y en fin, ponerse más fit, más durito y más saludable. Dicen que está empunchadísimo, así que esperaremos la foto de antes y el después, dentro de unos cuantos meses. Yo veré.