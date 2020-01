El morenazo Greivin Morgan no deja de causar sensación tras alborozar a buena parte de la audiencia de la última edición de 'Dancing with the Stars'. Por estos días anduvo en Guanacaste y volvió a conmocionar las redes con esta alegrona foto, en plena pesca. Las retinas de muchos y muchas se lo agradecieron. FOTO IG