“Cuando yo salí de VM me quedó la espinita y hace cinco años renuncié a todo y me puse el blog de viaje. En ese entonces mucha gente me dijo que me iba a ir mal, que cómo iba a vivir de esto, pero me eché al agua, renuncié al trabajo que tenía en una agencia de publicidad e hice mi página y al año siguiente ya hice el primer viaje grande que fue a Emiratos Árabes, entonces me di cuenta de que las cosas con empeño sí se pueden lograr. Ha sido una experiencia súper bonita y puedo decir que cada lugar tiene una magia increíble”, dice Castro, quien es publicista de profesión.