Nito, el TikToker que maravilla al mundo con la naturaleza de Corcovado

Los videos que Dionicio Paniagua ofrece al mundo no solo educan, sino que entretienen y emocionan. Más conocido como Nito, él es un guía turístico de la zona de Corcovado que inmortaliza en TikTok sus experiencias con diferentes especies de animales de Costa Rica.

A diferencia de la mayoría de publicaciones de TikTok -en las que hay comentarios positivos y negativos-, en los videos de Nito prácticamente todos los mensajes son buenos; incluso, muchos de ellos se los expresan cara a cara. Aún se emociona al recordar el día en que una madre le contó que él era el tiktokero favorito de su hijo y, es con ese tipo de detalles, que alguien que era totalmente ajeno a las redes sociales entiende que todo ha valido la pena.

. Nito en uno de sus tantos encuentros con la danta. La mayoría de ellos los comparte en TikTok. Foto: Nito para LN

Los días de este guía turístico, quien trabaja en el Parque Nacional Corcovado, están llenos de sorpresas y de la alegría profunda que le provoca ver disfrutar a las personas de nuevas aventuras en la naturaleza. Para nadie es un secreto que Corcovado es una zona privilegiada, pues mágicamente allí confluye el bosque tropical húmedo y el mar.

A lo largo de 20 años de carrera, Nito ha vivido sublimes momentos con la madre tierra. Se ha topado con una puma que camina junto a sus dos juguetonas crías, ha estado en un tronco encima de un río y ha visto pasar a una mamá danta con su bebé sandía, que si hubiera querido habría podido tocar.

Además, ha inmortalizado en video a venados reposando tranquilos, a curiosos osos hormigueros y a decenas de aves.

Esas vivencias le dan ganas de vivir, querer conocer más y ahora compartirlo en redes sociales.

. Nito disfruta compartiendo con la naturaleza. En su cuenta de TikTok promueve la sensibilización y educa. Foto: Nito para LN

Un destino claro

20 años atrás Nito trabajaba en el área administrativa de un hospital. Le iba bien, pero cayó en cuenta de que esa labor no era afín con los sueños del niño que creció jugando y cuidando hormigas. Ese pequeño que sufría cuando talaban árboles o quemaban un bosque.

En resumen, hace dos décadas Nito quería hacer lo mismo de cuando era niño: proteger animales y estar cerca de ellos. Entonces se formó como guía turístico y hoy, ya encaminado por el sendero de la naturaleza, busca educar y promover la conservación. No se imagina haciendo nada más.

Un tímido en TikTok

En algunas ocasiones, la voz calmada de Nito cambia de tono. Sucede, sobre todo, cuando entusiasmado se topa con las especies animales que tanto ama. Así pasó el día que un grupo de chanchos de monte pasaron cerca de donde él estaba con varios turistas, Nito no podía contenerse al ver que en la manada iban diminutos bebés con apenas días de nacidos. A estos animales Nito les tiene especial aprecio, porque en ellos ve el corazón salvaje del bosque.

“Papá tenía una finca de café y yo jugaba con las hormigas. Somos una familia de 11 hermanos. Nunca me sentí atraído por el fútbol ni por lo que hacían los niños. Pasaba en el cafetal jugando con hormigas, moviendo colonias. Cuando oscurecía me iba para la casa”, cuenta Nito, un enamorado nato de la naturaleza.

“Hay quienes nacemos sintiendo esta atracción. Hay muchas personas que son guías pero tienen historias de cazadores. Mi pasión es de siempre. Recuerdo que al inicio, para mantener la finca, limpiábamos con machete la mala hierba, luego se tuvo acceso a pesticidas porque era más rápido. Ahí empecé a ver cómo desaparecieron especies. Eso empezó a calar en mí. Crecí en la época donde talaban, fue muy duro ver el bosque arder. Me dolían las especies y pensaba en lo valioso que se perdía”, agregó.

. Gracias a su trabajo, Nito ha avistado aves increíbles. Foto: Nito para LN

Como Nito no “podía comprar bosque” quiso hacer su aporte a la naturaleza desde la educación y es aquí donde busca sensibilizar.

“Desde joven lo hacía inconscientemente. Crecí siendo tímido. Me costó expresarme. Vivía en lo mío, en la naturaleza, no sentía la capacidad de expresarme, pero empecé en turismo y me empoderé. Aporto mi grano de arena dando educación ambiental para que la gente se enamore”, cuenta.

En TikTok Nito encontró la plataforma ideal para esta misión, pues ha comprobado cómo los videos tienen más posibilidades de viralizarse, pues son compartidos en otras redes sociales como WhatsApp y otras.

“Yo venía acumulando videos de momentos especiales (con animales). Empecé a subirlos y vi que a la gente le gustaban, me comentaban y motivaban. Decían que qué lindo, que subiera más. Me daba vergüenza, pero dejé la timidez. Ha sido lindísimo. Hay mamás que dicen que soy el TikToker favorito del hijo”, cuenta Nito, quien suma más de 95.000 seguidores.

En diciembre del 2020, Nito comenzó a compartir sus grabaciones. Eran tiempos de pandemia y lo hizo con el propósito de aportar contenido positivo cuando las personas atravesaban dificultades.

“Yo tuve la suerte de estar en este lugar, cuando en San José la gente estaba encerrada. Quise llevar alegría. Hay personas que no tienen dinero, a veces hacer turismo es caro, entonces siento que puedo llevar felicidad compartiendo lo que hago”, dice satisfecho.

Con su trabajo en TikTok sensibiliza y educa. Como sabe que lo siguen tantas personas jóvenes utiliza ejemplos de la naturaleza para explicar procesos biológicos.

“Me interesa ser herramienta de apoyo para estudiantes. He querido subir temas porque en el cole se estudian relaciones de seres vivos como el comensalismo, mutualismo, simbiosis, etcétera. Me gusta abordar todas las relaciones que se aprenden en Biología y que a veces es difícil aprender en el aula”, cuenta.

En otras palabras, Nito se dedica a bioalfabetizar y en el proceso su trabajo ha aumentado.

“No fue el fin, pero esto ha sido hasta negocio, ya he realizado varios tours con ticos. Me encanta, porque si bien trabajo principalmente con extranjeros, con los ticos aprovecho para meterles la parte de educación ambiental y conservación: ellos son quienes tienen que tomar decisiones y proteger. Los extranjeros se van”, comenta el tiktoker.

Nito pasa su vida en Corcovado, un lugar que asegura es el mejor para ver la danta en Costa Rica. Y parece tener razón, pues los videos de sus múltiples encuentros con este mamífero le respaldan.

“Trato de hacer los videos del momento que estoy viviendo. Es un momento de ternura. De adrenalina. A veces les hablo (a los animales) y pensarán que soy cursi, pero me sale. Les digo cosita linda, guapa, qué importa. Para eso es TikTok, se expresan los sentimientos de lo que está viviendo”, concluye Nito, quien es soltero y vive junto a sus perros Matu y Sexy (ya él se llamaba así cuando lo adoptó, aclara entre risas).

Puede seguirlo en TikTok como @costaricaguide.