Diakova: Pues no ha sido sencillo, pues cuando terminó La vuelta para nosotros fue como volver a cero, yo quería seguir actuando pero no lo lograba. Iba a castings pero no me elegían. Entonces yo hablé con Raúl y concordamos que somos nosotros los que tenemos que empezar a producir. Eso fue lo que nos motivó a no quedarnos sentados esperando y más bien decirlo “hagámoslo nosotros” y en el proceso lo disfrutamos.