Caídas, ‘pasos prohibidos’ y gozadera: Así se vivió el Campeonato de Personajes del Museo de los Niños

Albita (Sporting F.C.) remata a marco; Pozuelito (Pozuelo), el portero, cae intentando detener el balón, pero no pudo evitarlo... ¡Gooooool de Albita!

Albo (Sporting F. C.) corre para celebrar la anotación con su amiga, sin embargo, sus trajes les impiden abrazarse como se merecen. No es para menos, estar dentro de una botarga no es tarea sencilla, mucho menos si se trata de brincar, correr o festejar.

Mientras tanto, Torito (Super Compro) intenta correr de un lado a otro, pero parece que su cabeza se va a quedar perdida en el camino. Nanito (Corbana) podría estar mareado y no puede espantar carrera, pero lo intenta. Guaca (La Guacamaya), por su parte, aprovecha cada momento para sacar sus “pasos prohibidos”: baila de pie, baila acostada en el asfalto, no importa que su traje parece que se va a desinflar y se hace para un lado y para el otro con gran soltura. Incluso, baila hasta sin música.

Torito, Albita, Albo y Ultra mostraron sus dotes en el fútbol. (Jorge Castillo)

Así fue la dinámica de este domingo 19 de marzo en el Museo de los Niños, cuando se disputó el campeonato nacional en el que las mascotas de diferentes marcas comerciales e instituciones compitieron en diversos obstáculos. ¿Su propósito? Obtener un trofeo, el cual con los años se ha hecho muy codiciado.

Termina el encuentro y es hora de que las botargas inflables salgan de la cancha y le den paso a las de peluche, a las que no les quedó más remedio que jugar su partido bajo un radiante sol. Sin lugar a dudas, hace que más de uno se pregunte: “¿Se estarán ahogando de calor?”

El partido arranca y la bola que Dino (Galletas Dino), el portero, lanza, cae sobre el casco de Jack, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, que queda paralizado. Subman (Subway) avanza de un lado a otro a gran velocidad mientras se sostiene la lechuga en su torso, mientras tanto el lobo Flinn (Adventure X) saluda al público una y otra vez como queriendo “ganárselos”.

A un lado de la cancha una coqueta vaquita café y una gallinita alzan sus pompones fucsias apoyando a la vaca Lula (Dos Pinos). Ante la euforia del encuentro la vaquita café ingresa a la cancha. El árbitro se percata y la expulsa; Lula solo se queda con una porrista.

El primer tiempo finaliza y, sin ninguna novedad, arranca el segundo tiempo, que concluye como el primero: sin goles.

La actividad se ha convertido en una de las más esperadas del Museo de los Niños a lo largo del año, ya que es inevitable sentarse a disfrutar de las competencias y no reírse. Este 2023 no fue la excepción: las botargas se caen, se levantan, se empujan, se quejan, bailan e intentan convencer al público de que los apoye.

Los espectadores por su parte, se entregan a la actividad por igual. Aquí no importa la edad, todos vuelven a ser niños apoyando a los más de 20 personajes que participaron este 2023. Todos quieren premios, todos gritan, todos saltan, todos piden regalías y todos están dispuestos a jugar en los intermedios de la competencia con tal de llevarse algo a casa.

Más de 20 personajes participaron en la edición 2023 del Campeonato de Personajes del Museo de los Niños. (Jorge Castillo)

La primera actividad comenzó pasadas las 10 a. m. con los partidos amistosos. Posteriormente, fue el turno del rally, que dejó a más de una mascota sin aire: debían superar varios obstáculos en una misma prueba.

La semifinal fue el juego de las sillas, en el que dos personajes de cada categoría pasaron a la final, que era el lanzamiento de penales. En este último salieron victoriosos Ultra (en la categoría inflables) y Dino (en la categoría de peluches), quienes se enfrentaron a Guaca y Scout (Guías y Scouts).

Eso sí, hubo premios para los más destacados de la jornada. Por ejemplo, la vaca Lula ganó el reconocimiento a la más simpática; Rock, el perro del OIJ, arrasó como el más popular en redes sociales, y Guaca obtuvo el reconocimiento al más bailarín.

Y así cada quien se fue feliz para su casa a prepararse para la competencia del 2024.

Los competidores Copiado!

Personajes de peluche

Lula (Dos Pinos)

La niña Guía (Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica)

El niño Scout (Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica)

Jumpy (Jump Center)

Jessy (Jump Center)

Flinn (Adventure X)

Subman (Subway)

Nanito, Teletoñin y Guaca trataron de darle un buen espectáculo al público que llenó las graderías del Museo de los Niños. (Jorge Castillo)

Jack (Benemérito Cuerpo de Bombers)

Dino (Galletas Dino)

Rock (OIJ)

Personajes inflables

Ultra (Ultraklin)

Teletoñin (Teletón)

Loterito (Junta de Protección Social)

Pozuelito (Pozuelo)

Nanito (Corbana)

Albo (Sporting F.C.)

Albita (Sporting F.C.)

Subman, Rock, Lula y Guía fueron parte de los personajes que compitieron en la categoría de botargas de peluche. Al fondo se ve a Dino, el ganador de esta categoría. (Jorge Castillo)