Balenciaga y la polémica campaña que involucra niños: Esto es lo que debe saber

La marca de alta costura Balenciaga se encuentra en medio de una gran controversia, luego de que días atrás lanzara su campaña Balenciaga Gift Shop, enfocada en la temporada navideña.

Para esta producción, publicada el 16 de noviembre, la casa de moda utilizó a dos niñas como protagonistas. El problema recae en que las pequeñas modelos (una de pie en un sofá y otra sobre una cama) cargan osos de peluche que están vestidos con accesorios y prendas que de inmediato fueron relacionadas con el BDSM (bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo), como arneses de cuero, chokers y candados, entre otros. En el caso de la niña en el sofá, la fotografía se complementa con copas de vino vacías a su alrededor.

De inmediato, los comentarios en redes sociales comenzaron a inundar a la marca propiedad de Kering, el conglomerado francés al que también pertenece la marca Gucci. Ante ello, el pasado martes 22 de noviembre, Balenciaga se disculpó y dio a conocer que había eliminado las fotografías.

Las fotografías fueron eliminadas de las redes sociales de la marca. (Instagram)

“Nos disculpamos sinceramente por cualquier ofensa que nuestra campaña navideña pueda haber causado. Nuestras bolsas de osos de peluche no deberían haber aparecido con niños en esta campaña. Hemos eliminado inmediatamente la campaña de todas las plataformas”, escribió la compañía en sus historias de Instagram, según detalla New York Post.

Mientras tanto el fotógrafo a cargo de la producción, Gabriele Galimberti, aseguró en un comunicado que él solo fotografió la escena para la que fue contratado.

“No estoy en posición de comentar las elecciones de Balenciaga, pero debo subrayar que no tenía derecho en absoluto a elegir los productos, ni los modelos, ni la combinación de los mismos. Como fotógrafo, sólo se me pidió que iluminara la escena dada y tomara las fotos de acuerdo con mi estilo característico. Como de costumbre en un tiroteo comercial, la dirección de la campaña y la elección de los objetos mostrados no están en manos del fotógrafo”, publicó.

Nuevo caso Copiado!

Como si la avalancha no fuera lo suficientemente grande, el 21 de noviembre la marca también publicó una fotografía en la que se aprecia una opinión de la Corte Suprema relacionada a la pornografía infantil virtual y, sobre el documento, hay un bolso.

Según detalla el medio estadounidense Fox News, la imagen se publicó “en el sitio web de Balenciaga para promocionar su bolso Reloj de arena en colaboración con Adidas” y forma parte de la campaña publicitaria Garde-Robe 2023.

“La parte visible de ese documento judicial hace referencia a otro caso de la Corte Suprema, en el que la corte anuló una parte de la Ley de Prevención de la Pornografía Infantil (CPPA) de 1996″, dice Fox News.

Esta campaña se produjo a mediados de este 2022 y entre sus protagonistas se encuentran la actriz Nicole Kidman y la modelo Bella Hadid. De acuerdo con The New York Times, dicha publicidad “provocó acusaciones de que Balenciaga estaba promoviendo una ‘campaña de pornografía infantil’ y exaltando la violencia contra los niños”.

El medio afirmó que ante esta campaña, Balenciaga presentó ante la corte de Nueva York una demanda por un total de $25 millones contra la productora North Six y Nicholas Des Jardins, quienes estuvieron a cargo de la escenografía de Garde-Robe.

“El documento alegaba que la productora y el escenógrafo cometieron ‘actos y omisiones inexplicables’, que fueron malévolos o, al menos, extraordinariamente imprudentes. Efectivamente, la marca afirmó que los documentos se colocaron en las fotografías de la campaña sin su conocimiento y habían dado lugar a falsas asociaciones entre Balenciaga y la pornografía infantil”, detalla The New York Times.

Nicole Kidman forma parte de la nueva campaña de Balenciaga.

Además, este lunes 28 de noviembre, Balenciaga -que eliminó todas sus fotografías del perfil-, publicó un comunicado refiriéndose a sus controvertidas campañas.

“Condenamos firmemente el abuso de los niños en cualquiera de sus formas. Defendemos la seguridad y el bienestar de los niños”, detalló la marca, adelantando que iniciará una investigación interna y externa.

Por su parte Kim Kardashian, una de sus embajadoras más famosas, se ha referido en sus redes sociales a la polémica surgida en los últimos días.

La socialité detalló que había permanecido en silencio porque quería hablar con su equipo para entender por ella misma “cómo pudo haber sucedido esto”.

“Como madre de cuatro hijos me han conmocionado las imágenes perturbadoras. La seguridad de los niños debe tener la mayor consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debe tener lugar en nuestra sociedad”, aseguró.