Actor Sebastián Llapur: ‘ser Darth Vader es toda una responsabilidad’

Sebastián Llapur nació en el pequeño pueblo de Jujuy, Argentina, geográficamente muy lejos del país que, para la década de los ochenta, albergaba prácticamente toda la operación de doblaje de voces para Latinoamérica.

México parecía distante, pero aún así se animó a conquistar su sueño. Hoy mira con felicidad su trayectoria, la cual se corona con tener la voz de Darth Vader para todas las producciones de Disney, así como ser la voz de personajes emblemáticos como Marcus Fénix, del videojuego Gears of War; Eduardo, de Mansión Foster para Amigos Imaginarios; Krusty el Payaso, de Los Simpsons y el Pato Lucas; entre otros personajes inolvidables.

Antes de su presentación en el Festival Kamen, que se realizará este 16 y 17 de julio en el Estadio Nacional, Llapur conversó con Viva.

[ Festival Kamen 2022: todo lo que tiene que saber sobre el regreso de esta fiesta ]

Un viaje único a través de la voz Copiado!

Llapur recuerda muy bien cómo empezó todo. Cuando era un niño, se había topado con una transmisión de Los tres chiflados que estaba en inglés. No podía entender cómo, aquellos personajes que tanto le fascinaban, estaban hablando en otro idioma que no era el español.

Salió corriendo donde su madre y le preguntó qué pasaba. Ella le aclaró la situación. “Fue impresionante conocer que las series y películas no llegaban solo en español a otros países. Me asombró y me hizo soñar con que yo pudiera dedicarme a hacer eso también”.

Al cumplir la mayoría de edad, Llapur se dedicó a hacer voces para anuncios comerciales, con felicidad, pero siempre con la espinita de querer ir más allá de lo que ese oficio le podría ofrecer. “Fue todo un reto convencerme de viajar a México, porque ir allá es como tratar de vender arena en una playa. Pero conocí a grandes maestros que poco a poco me fueron abriendo puertas”, rememora.

[ ¿Qué se siente ser la voz de Smithers y Chuck Norris? El doblador Octavio Rojas lo cuenta ]

El resultado fue, en un principio, participar de voces que ni siquiera sabía a qué serie o película pertenecían. “Este es un trabajo complicado porque un actor de teatro o de cine tiene todo el guión de la obra, tiene instrucciones, un director que le explica por mucho tiempo de qué va el asunto. Dedicarse a dar voz es algo que muchas veces no pasa de cinco minutos de instrucciones y montarte sobre el personaje y darle matices”, cuenta.

Llapur convenció a los productores que lo contrataban y el camino se le hizo redondo. Hoy cuenta con grandes nombres en su carpeta de trabajo. Para él, uno especial fue Marcus, del videojuego Gears of War. “Fue un fenómeno que explotó porque cuando hice la voz no pensé que fuera a tener el auge que tuvo”, recuerda.

“Tengo una historia muy especial porque en una convención geek llegó una pareja que me dijo que se conocieron jugando Gears of War en línea, fueron novios y se casaron. Resulta que tenían un hijo que me mostraron y, para mi sorpresa, me contaron que le pusieron Sebastián en honor a mí, al trabajo que había hecho como Marcus Fénix. Es algo que nunca voy a olvidar”, relata.

Sebastián Llapur le da voz a Darth Vader desde el 2015 en todas las series, videojuegos y películas de Disney. Foto: Diseño propio

Posiblemente, su carta más fuerte hoy es Darth Vader, personaje que empezó a interpretar desde el filme Rogue One y que hoy da voz en series, películas y videojuegos. Su última participación, de hecho, fue en la producción Obi Wan-Kenobi.

“Imagínate lo que es Star Wars, que tiene tantos fans de hueso colorado. Ser Darth Vader es toda una responsabilidad porque la gente espera mucho de ti. Es algo que no es sencillo, pero que te emociona porque es el sueño cumplido de toda una vida, interpretar al villano de villanos. Soy una persona feliz”, finaliza.

No se lo pierda Copiado!

Afiche promocional con que se dio a conocer la visita de Sebastián Llapur al Festival Kamen. Foto: FB

El Festival Kamen contará con lo indispensable: stands de promociones en comercios, información de cursos de dibujo de manga y pintura digital, venta de productos relacionados con la cultura geek, figuras, camisetas, gorros, video juegos, entre otras sorpresas. Estos puestos de venta estarán a lo largo del centro de eventos del Estadio Nacional.

Además, habrá 40 metros cuadrados con puestos de comida china, coreana, japonesa, comida rápida, snacks, helados, dulces, bebidas y frutas.

También habrá un salón de cosplay, donde se podrán tomar fotos con los artistas y conseguir impresiones de sus trabajos.

El Festival Kamen volverá a la actividad presencial este domingo. Su última edición fue en el 2019. Foto: Archivo (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

Además, habrá un espectáculo titulado Concierto Anisong. Al respecto, la producción informó que se trata de “cantar tus canciones favoritas con el espectáculo de grandes bandas, interpretando openings y endings de animé en un gran concierto”.

La entrada general es válida para un día y tiene un costo de ¢7.000. Se puede adquirir el día del evento en las boleterías del Estadio Nacional. Las puertas estarán abiertas desde las 10 a. m. y cerrarán a las 5 p. m.