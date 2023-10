Diego Boneta revela cómo interpretar a Luis Miguel lo preparó para su papel como Fidel Castro

Tras un año de preparación, el actor mexicano Diego Boneta está listo para interpretar a Fidel Castro, el líder de la revolución cubana y quien llegó a ser presidente de la isla caribeña.

Lo hará para una película de la cual se sabe poco, pero sería su segunda interpretación de una figura conocida, después del fenómeno que representó su papel como “El Sol” en la serie de Luis Miguel.

“No es una biopic, es una película que sucede en una semana, entonces empapándome mucho de esa era”, comenta Bonetta sin precisar el año de la misma.

“Ya interpretar a alguien vivo (como Luis Miguel) me ayuda mucho. Es un poco la misma fórmula por así decirlo, (aunque) de este lado es instalar un acento y está el lado físico, de psicología, de empaparte, de volverte un experto en el tema”, añade.

Fidel Castro, junto con Ernesto “Che” Guevara, lideró el movimiento social armado a finales de los años 50 que culminó con el derrocamiento del dictador cubano Fulgencio Batista en 1959. Fidel Castro fue primer ministro durante casi dos décadas y luego se convirtió en presidente de la nación, un cargo que ocupó desde 1976 hasta 2008, año en que cedió el poder a su hermano Raúl Castro.

Diego Boneta interpretó el papel de 'El Sol de México' en la serie 'Luis Miguel, la serie'.

“Algo que me ha impresionado mucho de Cuba y con la gente cubana que he platicado, es que es un blanco y negro, le preguntas a los cubamos de Miami y te van a decir algo completamente diferente a otros cubanos, pero siempre me ha soprendido el nivel de educación”, comenta Boneta.

“En este caso, un profesor que fue con quien me mega clavé, el profesor Rafael Rojas, es todo un experto en la Revolución Cubana, una mente de Cuba brillante que es un maestro en el Colegio de México y que ha escrito libros sobre la revolución, que ha dado clases en Princeton. Cuando me metí a internet a ver que onda, vi cosas muy pro, cosas muy en contra, entonces fue difícil encontrar la verdad ¿no?”, apunta.

Otro actor mexicano que ha interpretado a Castro es Demian Bichir, en la película El Che. El director mexicano Alejandro González imaginó a un Fidel que llegaba a EE. UU. como balsero en I Love Miami.

Para esta película, Boneta (conocido por sus roles en Rock of Ages y El Padre de la Novia) también fungirá como productor a través de su compañía Three Amigos, con la que produjo At Midnight para la plataforma de streaming de Paramount.

El actor mexicano visitó Morelia, ciudad de Michoacán, México, para apoyar a Michel Franco, director y amigo, quien presentó su película Memory en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Llegó acompañado de su novia, la también actriz Renata Notni.

“Es mi primera vez acá y feliz de celebrar al cine mexicano y más con gente que quiero tanto como Michel, poder conocer a la ciudad, con compañeros y amigos”, expresa.

