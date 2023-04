XBOX no quiere una guerra de consolas: ‘lo que nos interesa es que los juegos estén al alcance de la gente’

Mucho se habla de la guerra del streaming, esa contienda que ocurre entre gigantes como HBO MAX, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video y otras compañías de cine y tevé, pero poco se comenta sobre la gran batalla campal que ocurre entre las consolas de videojuegos.

XBOX, empresa de videojuegos del gigante Microsoft, tiene todo un reto por delante: hacerse espacio en un espectro donde principalmente Nintendo y Sony (dueños de PlayStation) están en constante guerra por tener la corona de los videojuegos.

La más reciente apuesta de Microsoft es el lanzamiento del PC Game Pass, una suscripción (como Netflix, por ejemplo) para tener acceso inmediato a una biblioteca de cientos de juegos de PC de alta calidad en Windows.

El PC Game Pass es la gran novedad de XBOX para este comienzo de año, donde se pueden jugar cientos de juegos por una mensualidad. Foto: Cortesía Microsoft

Este 11 de abril, la empresa ha lanzado en Latinoamérica esta opción como parte de su estrategia de mercado para la región. Aprovechando la circunstancia, Viva conversó con Ignacio Bergallo, jefe de suscripciones de XBOX en Latinoamérica, para analizar la realidad de la empresa y sus intereses.

Una guerra vista como oportunidad Copiado!

Según un informe del 2022 de la empresa PwC, el cual fue replicado por el Foro Económico Mundial, no existe industria que registre un crecimiento tan acelerado como la del gaming. Desde la pandemia, el mundo entero no puede resistirse a los encantos de las consolas de videojuegos.

“Imaginate que somos 8 billones de personas en el mundo y son diversos los estudios que indican que al menos 3 billones de personas juegan a algo, sea desde el celular, desde el XBOX u otra consola”, cuenta Bergallo.

Este es el modelo del XBOX Series X, el cual pertenece a su última generación de consolas. Foto: Microsoft

Tomando eso en cuenta, Bergallo asegura que las tácticas de la empresa se han enfocado en una misión clara: tener el mayor alcance posible. “Lo que nos interesa es que la mayor cantidad de gente posible juegue”, asegura. “Nosotros en nuestras reuniones de estrategia no hablamos sobre guerra con las empresas. Ese no es nuestro objetivo”, agrega.

Por supuesto, en XBOX están pendientes de métricas y números. Por ejemplo, Bergallo dice que Latinoamérica es una de las regiones “más pasionales” del mundo en torno a jugar; que en sus cifras, los jugadores de América Latina registran grandes jornadas de gaming.

“Cuando vemos esos números reafirmamos que nuestra misión es llevar la alegría y la comunidad de los videojuegos a todas las personas del planeta y que la gente pueda jugar a los videojuegos que quiera, con la compañía que quiera. Eso nos llena como compañía”, añade.

Fortnite, uno de los juegos más populares, se puede jugar en XBOX. Foto: IG

Tras 6 semanas de prueba en 40 países, la semana pasada Xbox anunció que PC Game Pass ya está oficialmente disponible en Costa Rica.

La comunidad puede unirse de inmediato para obtener acceso a una biblioteca de cientos de títulos de PC de alta calidad en Windows, incluidos juegos de culto como Age of Empires, Forza, Gears of War, Halo, Minecraft, Fallout, Microsoft Solitaire, Microsoft Flight Simulator, DOOM, The Elder Scrolls, entre otros, además de una suscripción a EA Play y beneficios exclusivos para miembros en los juegos de la desarrolladora Riot Games, como el clásico League of Legends.

“Para nosotros lo más importante es eso; mantener un sentido de comunidad, y que cada vez siga creciendo más el gaming en el mundo. Queremos que todos estos juegos estén al alcance de todos y por un buen precio. Ese es nuestro objetivo como empresa; lo tenemos súper claro y es lo que comentamos todos los días”, señaló Bergallo.

Así que todos los costarricenses que deseen unirse a PC Game Pass pueden dirigirse a xbox.com/pcgamepass para inscribirse. El servicio estará disponible por solo ₡4.099 por mes.

Sin embargo, para celebrar el lanzamiento, los nuevos miembros de Costa Rica recibirán una oferta especial de bienvenida de “3 meses por $1”, durante un tiempo limitado.

Quienes formaban parte del Programa Insider (otra plataforma de Microsoft) recibirán 2 meses adicionales gratis de suscripción a PC Game Pass, sin necesidad de realizar ninguna otra acción. Posterior a la inscripción, el mejor lugar para unirse es con la aplicación de Xbox para PC, en la que se puede buscar juegos, jugar títulos de PC y conectarse.